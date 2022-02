Unión Europea advierte de que la respuesta a una escalada rusa se hará notar

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, advirtió este lunes de que si Rusia mantiene una escalada de la tensión con Ucrania la respuesta que le dará la Unión Europea "y el resto del mundo occidental se hará notar".

"Debemos aportar una respuesta unida en nombre del mundo democrático para mostrar que este tipo de comportamiento es inaceptable. Si Rusia prosigue la vía de la escalada, debemos mostrar que la respuesta de la UE y del resto del mundo occidental se hará notar", dijo.

Dombrovskis añadió en Marsella (Francia), donde participó en una reunión de ministros europeos de Comercio organizada durante la presidencia de turno de Francia del Consejo de la UE, que se preparan sanciones "personales, económicas, financieras" y también comerciales.

Sin querer entrar en detalles, agregó que la Unión se está coordinando con otros socios internacionales al respecto, especialmente con Estados Unidos.

El titular francés de Comercio, Franck Riester, indicó en la misma conferencia de prensa que es necesario que los rusos se convenzan "de la firmeza de la UE en esta crisis y de las importantes consecuencias que supondría una escalada".

Asimismo, admitió que la UE debe ser consciente también del impacto que para sí misma podría tener la imposición de sanciones "llegado el momento".

El conflicto ruso no formó parte de la agenda de la reunión de Marsella, a diferencia de las prácticas comerciales empleadas por China contra Lituania, que los representantes de los Veintisiete consideraron "inaceptables y contrarias al derecho internacional", según Riester.

"Ahora nos encontramos dentro del plazo de 30 días para recibir información por parte de China que pueda explicar estas medidas y a partir de ahí se tomará una decisión. Se ha mostrado solidaridad y la necesidad de actuar siempre en bloque, de forma unida", dijo a EFE la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez.

El pasado 27 de enero, la Unión Europea inició un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra China por prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania por su posición sobre Taiwán. Dombrovskis señaló que las medidas chinas también están afectando a otras exportaciones del mercado único comunitario.

"Nuestra postura es clara: la UE es totalmente solidaria con Lituania y pedimos a China que cese sus prácticas de coerción que violan las reglas de la OMC e impactan al buen funcionamiento del mercado interior", apuntó el comisario.

Una de las intenciones de la presidencia francesa del Consejo de la UE es acelerar este semestre la propuesta de la Comisión Europea para dotarse de un instrumento contra la coerción comercial económica de países como China.

Para Méndez, lo importante de ese tipo de herramientas "es que sean coherentes entre sí y estén bien diseñadas para que no produzcan cargas a las empresas ni cargas administrativas excesivas. Y, sobre todo, que no generen represalias y (...) no sean vistas desde fuera como una política proteccionista, de cierre".