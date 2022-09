Uniformes escolares cuestan hasta 50% más en Durango

Empresarios del sector textil mantienen la esperanza de que se reactive el programa de uniformes durante el próximo sexenio, que está por iniciar.

A decir de la presidenta de Durango Textil Asociados (Dutexa), Iris Aragón, en la actualidad las empresas del giro están activas ya que con el regreso a clases, se reactivaron, "tenemos mucha demanda y esperemos que así sea el cierre de año", indicó. Comentó que durante la pandemia no se vendía nada ya que los niños no estaban asistiendo a las escuelas y la industria no trabajó, "ahorita estamos en un muy buen momento".

Y aunque reconoció que no se ha reactivado la totalidad de las empresas que cerraron, se espera que lo hagan pronto. "Tenemos aproximadamente un 10 por ciento que no se ha activado, pero ya estamos haciendo estrategias para que lo hagan", manifestó.

Asimismo, dijo que se tiene una buena expectativa con el nuevo gobierno ya que se ha mostrado disposición de retomar el programa de los uniformes subsidiados que establece la Constitución local, "tenemos esperanza y tenemos fe y confianza en que se nos va a cumplir la promesa que se nos hizo en campaña de que vamos a hacer los uniformes aquí en Durango, con mano de obra duranguense, para que la inversión se quede aquí", complementó.

Y enfatizó que la fabricación de los uniformes contribuyen a que se reactive la economía, si son con mano de obra duranguense.

YA CUESTAN MÁS

Ya están mucho más caros los insumos para elaborar los uniformes escolares. En este sentido, la entrevistada comentó que se ha incrementado de un 60 a un 70 por ciento el costo de las telas.

"Sin embargo ahorita estamos sufriendo una escasez de material porque no hay hilo, a consecuencia de la pandemia, ahorita estamos sufriendo las consecuencias, no hay hilos, las telas se están escaseando, sin embargo, estamos tratando de prever que podamos tener surtido el resto del año", comentó.

De ahí que el costo de los uniformes se incrementó entre 45 y 50 por ciento.