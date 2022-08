Una lucha de poder a poder: El 'Gallo' Estrada regresa a las peleas en septiembre

Se anunció el gran regreso de Juan Francisco “Gallo” Estrada, quien verá acción contra Argi Cortes el próximo 3 de septiembre en una pelea que promete ser una guerra de poder a poder, donde el ganador será el público, pues los aficionados sonorenses podrán ver nuevamente a su ídolo en acción.

“Estoy muy contento y motivado, será una noche muy especial, por lo que estoy haciendo una gran preparación al lado de mi entrenador Alfredo Caballero. Ya tengo un tiempo entrenando en la altura y me siento en excelente condición física. Soy un peleador que no se confía y estoy consiente que no existe rival pequeño, por lo que siempre debo entrenarme al máximo", dijo Juan Francisco.

Agregó que tiene una gran oportunidad, pues primero peleará en su tierra y además es la contienda que lo regresará al sendero del triunfo, por lo que esa noche dará lo mejor de él.

Sumamente respetuoso y también agradecido con la oportunidad, Argi fue enfático al decir que esta es la pelea que tanto había esperado, pues enfrentar a un campeón de la talla de Juan es el tipo de retos que necesita para denostar de que está hecho, por lo que prometió un gran espectáculo.

En este punto, Don Nacho Beristain, entrenador de Argi, fue claro al decir que su pupilo va a enfrentar al mejor peleador que ha visto en estos últimos tiempos, pero que confía en la ambición de Argi y en la preparación que están haciendo, agradeció a su amigo y colega Alfredo Caballero y a Juan por darles esta oportunidad y cerró diciendo: ¡que gane el mejor!

Para finalizar, Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, expresó que Juan Francisco es el mejor Supermosca del mundo y un orgullo del WBC. Recordó aquella pelea contra Román "Chocolatito" González, la cual quedó plasmada en el libro Opus, las 100 mejores peleas de la historia.