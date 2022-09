'Una locura', considera fundación propuesta de Ricardo Gallardo contra feminicidas y violadores

Para Sandra Sierra Limones, directora de la fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres, la propuesta del gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo, de presentar una iniciativa de pena de muerte para feminicidas y castración para los violadores “es una locura”, pues más que dar solución a fondo del problema lo único que se busca es atención de los medios y generar polémica. Dijo que lo que en verdad se necesita es ver cómo se generan condiciones para que las mujeres tengan acceso a la justicia de una forma rápida y expedita.

"Es una locura, es cuando realmente no conoces a fondo los problemas y lo único que quieres es de alguna manera recibir atención, generar ruido en medios y hasta ahí y lo que menos quieres es solucionar el problema", comentó Sierra Limones.

Agregó que en el tema de las violaciones, ya de nueve de cada diez casos no se denuncia, por lo que habría que abordar primero dicha situación.

"Hablan de castración en los violadores, quiero decir que nueve de cada diez delitos de violación no se denuncian, entonces dónde deberíamos de trabajar, generar mecanismos para que la denuncia fuera sencilla, para que más mujeres se acercaran a denunciar que las han violado y que cuando pase esto los violadores reciban un castigo que es el gran problema que hay en México, el problema de la impunidad", comentó la también extitular del Instituto de la Mujer en Gómez Palacio.

Sierra, reconoció que en el país se cuenta con leyes suficientes para atender la problemática así como penas que considera que no son malas y que son justas, sin embargo no se aplican dijo.

"En el papel lo tenemos todo, en la realidad es donde eso no sucede y es lo que nos debería de preocupar", detalló la integrante de la fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres.

Recordó también que no es la primera vez que se propone algo similar en el país, por lo que el tema lo considera más mediático.

"No es la primera vez, lo traía el Partido Verde que quería pena de muerte a los violadores, son brincos mediáticos no tienen más fondo, pero bueno en este país pasan cosas que no creíamos que podían pasar, pero no creo que lleguemos a tanto, y principalmente no es la solución y no es ni cercanamente la solución", dijo Sandra Sierra.

Así mismo comentó que lo que debería hacer no solo el gobernador de San Luis Potosí sino el resto de los mandatarios estatales "es ver cómo generan condiciones para las mujeres tengan acceso a la justicia de una forma rápida y expedita".