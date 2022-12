Una inteligencia artificial 'charladora' y otros clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Un encanto de bot

¿A ustedes no les ha pasado que les dicen “¡Uy! Eres muy inteligente. Hablas de todo!”? ¿No? Pues en los últimos días no se hace nada más que hablar de ChatGPT, un nuevo sistema de chat con el que uno se podría pasar literalmente horas en una buena conversación.

ChatGPT, aún en fase de pruebas, permite chatear en multitud de idiomas con un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de mantener conversaciones sobre casi cualquier tema, de responder a infinidad de preguntas y de crear contenidos casi a la carta.

Y lo hace con mucha naturalidad. Es coherente, puede retrotraer temas pasados en la misma conversación (como cualquiera de nosotros) e incluso se da cuenta de lo que debe callar. Prudente el joven.

¿Cómo se alimenta esta IA? De conocimientos de la web adquiridos hasta 2021, por lo que podemos "corcharlo" (dejarlo sin capacidad de respuesta) con temas más actuales.

Habrá que ver qué dice ChatGPT sobre el Mundial de Catar.

2. Una manzana sin auto eléctrico... por ahora

Apple y Elon Musk se están mirando muy ralladito y la firma de la manzana mordida quiere competirle en todos los campos. Pero en el de los autos eléctricos no va a poder ser... por ahora.

Los de Cupertino (EE.UU.) retrasaron de nuevo el lanzamiento de su vehículo eléctrico y ahora lo presentarán en 2026, por lo que los Tesla de Musk pueden seguir circulando tan campantes.

Según Bloomberg, las dificultades que obligaron a un nuevo aplazamiento surgieron en la conducción autónoma del vehículo.

El denominado “Proyecto Titan” de Apple ahora incluye un diseño más convencional, con volante y pedales de aceleración y freno, porque el vehículo solo podrá funcionar de forma autónoma en las autopistas.

Apple no reconoce oficialmente este proyecto, pero se sabe desde hace más de una década que andan en ello.

Vamos a ver cuánto tarda el primer e-car de Apple en circular por las calles.

3. “No me hagas trampa”, le dice MercadoLibre a Apple

El gallo del comercio electrónico en América Latina es MercadoLibre y por estos días anda quejándose de que Apple le pone palos en la rueda en Brasil y México.

La multinacional argentina asegura que Apple "abusa de su monopolio en la distribución de aplicaciones para dispositivos con sistema iOS, imponiendo una serie de restricciones" al reparto de bienes digitales y compras dentro de las aplicaciones.

En la denuncia presentada tanto ante la Comisión Federal de Competencia de México (Cofece) como ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), MercadoLibre afirma que la firma estaounidense le impide “actuar en la distribución de bienes y servicios digitales producidos por terceros y competir con Apple, que ofrece este servicio".

Ello "evita la aparición de mercados de bienes digitales en iOS que desafíen el actual monopolio de Apple", según la firma del saludito.

¡Dense la mano, Apple y MercadoLibre!

4. ¡¡No me llamen más!!

¿Han estado ustedes cerca de tirar su smartphone por el exceso de llamadas inoficiosas que reciben? Pues en Florida sancionaron a una empresa que abusaba de ellas.

La Fiscalía General de Florida demandó a Smartbiz Telecom LLC por prácticas comerciales desleales y engañosas, y enunció la Ley de Protección al Consumidor Telefónico y Ventas de Telemarcadeo, entre otras, para que se apliquen "medidas cautelares y sanciones civiles" a esta compañía.

La demanda alega que Smartbiz transmitió "tráfico telefónico obviamente fraudulento", como llamadas que pretendían ser del 911 (línea de emergencia), y "se benefició de mensajes fraudulentos ilegales".

Las famosas “llamadas millonarias”

Pero Smartbiz ya estaba advertido más de 250 veces desde 2020 de que sus llamadas estaban literalmente bombardeando a miles de estadounidenses.

¡No más estafadores telefónicos!

5. Cincuentón y con mucho dinero: un retiro ideal

El sueño de toda una vida de trabajo: el retiro siendo aún joven con buena plata en la cuenta y después de años de esfuerzo.

Jeff Blackburn, jefe de Entretenimiento de Amazon, lo va a cumplir en 2023, con 51 años, para dedicar más tiempo a su familia.

Entre los grandes proyectos en los Blackburn ha participsdo está la producción de "The Rings of Power", basada en “The Lord of the Rings”, o el acuerdo para emitir en directo partidos de la NFL a través de Prime Video.

Blackburn empezó a trabajar en Amazon en 1998 y es uno de los ejecutivos más veteranos de la empresa.

¡Feliz descanso, Jeff!

6. La Cancillería cubana, víctima de "guerra no convencional"

En Cuba andan las alarmas prendidas porque la Cancillería de ese país ha sido víctima de un ciberataque enfocado hacia su página web.

Quien hizo la denuncia fue precisamente el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, al decir que el portal en internet "tuvo limitado el acceso de sus usuarios durante varias horas desde las 11:00 horas del martes".

Rodríguez aseveró en Twitter que fueron "acciones ilegales por ciberpiratas como parte de la guerra no convencional contra Cuba en (los) ámbitos comunicacional y digital".

En Cuba también deberán adoptar medidas para protegerse digitalmente.

7. ¡¡¡"Jo, jo, Jo: Call of Duty" en Switch!!!

Apreciados amantes del Nintendo Switch: esta es una noticia que a más de uno lo hará saltar de su silla "gamer".

Según nuestros amigos de SomosXbox.com, Microsoft y Nintendo han alcanzado un acuerdo para que la saga de "Call of Duty" llegue a la plataforma Switch y permanezca ahí durante los próximos diez años.

Siempre según SomosXbox.com, Phil Spencer, el pope máximo de Xbox, anunció el acuerdo entre los de Redmond (EE.UU.) y Nintendo, en un compromiso de 10 años para llevar "Call of Duty" a la red del gigante japonés.

¡Qué gran regalo navideño para los fanáticos del Nintendo Switch!