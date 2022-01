Una dicha, contar con un especialista en pandemia: AMLO sobre López-Gatell

Luego que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por posibles omisiones en el manejo de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su apoyo y aseguró que esta denuncia presentada por familiares de víctimas no solo es la injusticia sino una actuación de mala fe.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que López-Gatell es un profesional de primer orden, serio, y manifestó que "es una dicha" el que México cuente con estas circunstancias tan difíciles, en referencia a la pandemia, con un funcionario como él pues es uno de los "mejores especialistas en pandemia del mundo".

Destaca su trabajo para combatir a la pandemia en México

"Pues de apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell ha sido excepcional, es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en esta circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemia del mundo", declaró.

En Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que en su visita a Washington en noviembre pasado para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y supo que uno de los temas era el COVID, no dudó en enviar al subsecretario pues afirmó que es una autoridad en la materia, un hombre honesto y "un auténtico servidor público".

"Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca, y en la agenda iba el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público, pero es tanta la descomposición la inmoralidad de los conservadores y como no les ha resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentamos la pandemia y no con malos resultados, si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, una cosa irracional".

En el salón Tesorería, el jefe del Ejecutivo federal acusó que quienes hacían grandes negocios en sexenios pasados echaron a andar una campaña de desprestigio.

"La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron víctimas que han fallecido", se le señaló.

"Sí, sí, pero es desde luego producto del rencor, del odio, y de la politiquería, con todo respeto, me consta de que el doctor Hugo Lopez-Gatell es un profesional responsable. Empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos, imagínense lo que fue levantar un sistema de salud, que estaba en los suelos, caracterizado por la corrupción, porque se han dedicado a saquear se robaban hasta el dinero de las medicinas, las adulteraban".

"Como todo eso se terminó, los que hacían los grandes negocios, se dedicaron a impulsar a echar a andar una campaña de desprestigio pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer, que íbamos a dar marcha atrás, que por la campaña de medios íbamos a decir, "van a ver cómo nos entendemos". No, si aquí no venimos a soportar o a ser cómplices de corrupción ni de impunidad, aquí venimos a limpiar de corrupción a eso llegamos, eso fue lo que ofrecimos en la campaña, eso es lo que estamos haciendo", dijo.