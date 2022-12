UN AÑO SIN 'EL REY'

El 12 de diciembre del año pasado, el mundo del espectáculo mexicano se paralizó luego de darse a conocer el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, uno de los cantantes más importantes de música mariachi y ranchera.

Y es que mientras que el público lloraba la muerte de Carmelita Salinas, a los pocos días se dio a conocer la pérdida de don "Chente", quien estuvo varios meses internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, a causa de una fuerte caída accidental que lastimó sus vértebras cervicales y posteriormente fue diagnosticado con el síndrome de Guillain- Barré.

Durante todo esos meses, ojos y oídos estuvieron concentrados en su salud y surgieron rumores en torno a ella. No fue hasta la noche del 12 de diciembre de 2021 cuando a través de las redes sociales del cantante se dio a conocer su deceso, dejando a un pueblo mexicano llorando por su "Rey".

"En paz descanse, Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey", publicó la familia Fernández en un comunicado en ese entonces.

La noticia conmovió a todo el gremio del espectáculo, a tal grado de que varios canales mexicanos e internacionales dedicaron horas de programación para recordar la trayectoria del considerado como uno de los mejores cantantes de México.

Hablar de la carrera artística de Vicente Fernández sería tocar gran parte de la música mexicana. Durante toda su carrera artística, el nacido en Huentitán El Alto, Guadalajara, logró cosechar diversos premios nacionales e internacionales, donde llevó el nombre de México muy en alto.

Además, logró vender más de 76 millones de discos, consiguiendo cuatro Grammy Latino, dos Grammy y seis premios Billboard, sin contar la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, posicionando su carrera artística en el ojo internacional.

Sin embargo, todo este éxito no exentó al "Charro de Huentitán" de la polémica, ya que a lo largo de sus más de 40 años de carrera, su vida personal ha estado rodeada de infidelidades e hijos ilegítimos.

A pesar de esto, el cantante logró salir victorioso, conservando a su lado a la que sería el "gran amor de su vida", doña María del Refugio Abarca, "Cuquita", con quien formó una numerosa familia desde que se casaron en el año de 1963.

SU CONEXIÓN CON LA COMARCA LAGUNERA

Cabe destacar que en toda su trayectoria y camino a la cima, Vicente Fernández se fue ganando el corazón de miles de mexicanos y extranjeros, sin embargo, ha sido la Comarca Lagunera donde el cantante dejó una huella muy profunda en los corazones de sus habitantes.

Corría el 26 de enero de 1999 cuando "Chente" y "Cuquita" fungieron como padrinos para una familia gomezpalatina después de que bautizaran a José Luis Monárrez Padilla en la Parroquia de la Sagrada Familia de la Colonia Las Rosas.

En una entrevista con El Siglo de Torreón, el lagunero declaró que sus papás tenían relación con la familia Fernández y que uno de sus tíos es primo del fallecido cantante, asegurando que durante su visita por Guadalajara, la familia visitaba la casa de los Fernández.

"Un día que estaban con ellos en el rancho, Vicente y 'Cuquita' preguntaron que por qué no tenían hijos, y mis papás respondieron que estaban batallando para embarazarse, y de ahí en adelante ellos siempre estuvieron al pendiente de ello", mencionó a inicios de este 2022.

Tras esto, el joven mencionó que tan rápido como su madre se embarazó, le habló para contarles la buena noticia, provocando que tanto Vicente como doña Cuquita no dudaran en postularse como los padrinos del pequeño. Desde ese entonces, José Luis nunca perdió contacto con sus padrinos.

Eso sí, el joven gomezpalatino no fue el único lagunero con suerte, ya que, con mucho orgullo Adalinda Vázquez Hernández compartió para este diario el momento en que Vicente Fernández también fue el padrino, no de su bautismo, sino de sus fiestas de XV años.

En una entrevista, Adalinda mencionó que siempre que el cantante visitaba la Comarca Lagunera, visitaba a su familia, fue ahí donde ella le pidió a su madre que Vicente fuera su padrino para su fiesta de cumpleaños, por lo que lo buscó para plantearle la idea.

"Él me preguntó: 'ven, ¿qué se te ofrece?', le dije que yo quería que junto a Cuquita fuera mi padrino de quince años; lo que más le gustó es que nombré a Cuquita, y a raíz de ahí me dijo que fuera al hotel, me dio su teléfono y me dijo 'háblale tú a Cuca y la invitas'. Le hablé y la invité, y a raíz de eso ya tuvimos contacto, hasta la fiesta de quince años", mencionó.

"El Charro de Huentitán" y la familia de Adalinda Vázquez se hicieron muy unidos, incluso visitaron el rancho Los Tres Potrillos y pasó una Navidad con ellos en México.

LA DESPEDIDA DE VICENTE FERNÁNDEZ DE LA LAGUNA

El 5 de marzo de 2010, Chente se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón, siendo este concierto el último que daría en La Laguna.

En esa ocasión, tanto Vicente como el público lagunero, se llevaron la grata sorpresa de la visita de "El Potrillo", Alejandro Fernández, a quien tenían meses sin ver y con quien cantó diversos éxitos, creando un dueto padre e hijo difícil de superar.

A lo largo de su presentación, se tocaron diversos éxitos, las cuales tocaron fibras sensibles en cada uno de los asistentes, recordando el amor que alguna vez tuvieron y dejaron ir.

A pesar de que no se sabía que este sería su último concierto, Vicente no perdió la oportunidad para agradecer todo su apoyo y recordando su enigmática frase, se despidió de su público lagunero.

"Gracias por ese cariño que me han regalado durante tantos años, gracias por su presencia, pero sobre todo... gracias por esos aplausos que me hacen seguir viviendo y seguir cantando mientras ustedes no dejen de aplaudir".