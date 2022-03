Ulises Rivas habla sobre el potencial de Santos Laguna en el torneo

Tras perderse más de dos torneos por una grave lesión en la rodilla, el mediocampista de Santos, Ulises Rivas, está de regreso y con su aporte en la cancha, ha contribuido en el accionar del sistema implementado por Eduardo Fentanes.

Todavía no es titular en este Clausura 2022, pero ha sido uno de los revulsivos para tres de los triunfos albiverdes en los últimos cuatro encuentros disputados. Sus 186 minutos del actual torneo, contrastan con los 12 minutos que jugó todo el año pasado.

"Fue un año y medio complicado por la lesión, por las cirugías que tuve", explicó ayer de forma virtual desde el TSM. "Me he concentrado en estar bien físicamente y poder responder cuando el equipo me necesita".

Además de poder regresar en plenitud a las canchas, Uli ha tenido que convencer a tres diferentes timonel en los últimos meses, para poder tener minutos. "Es complicado tener distintos entrenadores en tan poco tiempo".

El canterano de los Guerreros, se mostró contento por la reacción que ha tenido el equipo en los recientes duelos, donde ha podido ayudar dentro de la cancha, donde le gusta a él y a cualquier futbolista, por lo que también debe estar preparado mentalmente, para cuando se le necesite.

Está consciente que no ha terminado de trabajar en el plano individual, donde le hace falta. De forma colectiva, enfatizó que deben ser constantes durante los 90 minutos, ya que tienen lapsos del partido con distracciones, recordando que ante los Xolos, esas faltas de concentración no terminaron en gol, ya que luego se les complican, como al arranque del torneo, en la segunda era de Pedro Caixinha.

EN ASCENSO

Por otra parte, el instalarse de manera momentánea en puestos de repechaje, es apenas el primer paso para este renovado Santos Laguna. Rivas Gilio dejó en claro que van por buen rumbo, pero esto apenas es el inicio para ellos.

"El techo todavía es muy alto, hay grandes jugadores con calidad y el equipo está unido", además de agregar que la confianza que les ha regresado el actual técnico, también ha sido fundamental "este es el comienzo y si seguimos por este camino, habrá gran mejoría que mostraremos en el campo, el equipo irá hacia arriba y esperemos que los resultados nos acompañen".

Indicó que no existe gran diferencia entre la manera de trabajar de Pedro Caixinha y Lalo Fentanes, pero la llegada de resultados positivos y la recuperación de confianza, fueron fundamentales para tener alegría en los entrenamientos y quitarse mucho peso de encima, hacer el día a día más ligero a como estaban.

Dijo desconocer, el por qué, los Guerreros simplemente no pudieron caminar con el estratega portugués, tanto en la Liga MX como en la Concachampions "Es complicado saberlo, el grupo estaba muy contento con el Míster (Caixinha), pero un mal resultado llevaba al otro, así que el Profe Lalo regresó la confianza al equipo, somos los mismos y los resultados están llegando, eso motiva al grupo para los próximos partidos".

El próximo viernes visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis. Después de la Fecha FIFA, recibirán al Pachuca de Guillermo Almada, puntero del certamen, mientras que la Franja, marcha segundo, después de perder el invicto en el Alfonso Lastras de San Luis.

Más allá de la complejidad que resulta encararlos, Uli tiene plena confianza de obtener buenos dividendos: "Son partidos complicados los que tenemos, pero ganando esos dos partidos, nos metemos de lleno a puestos de calificación y qué mejor, que sea ante esos equipos".

Para finalizar, a pesar que los aficionados santistas hicieron un gran esfuerzo por asistir en el último encuentro debido al registro de la FAN ID, sintieron el respaldo en el Corona, para tener la contundencia necesario al golear a los Xolos de Tijuana.

"Que nos sigan apoyando, nos ayuda bastante" fue el mensaje de Rivas, que también señaló "que estén metidos, ya antes ganamos un par de partidos complicados, pero la victoria contundente del domingo sirve, así que iremos a Puebla por los tres puntos".