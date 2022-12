Ucrania debe centrarse en recuperar el territorio perdido: Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, apuesta por que Ucrania centre su esfuerzo militar en recuperar el terreno ocupado por Rusia desde el 24 de febrero, en una alusión a aparcar por ahora el retorno de Crimea.

En una entrevista con varios periódicos internacionales, entre ellos el francés Le Monde, Macron también considera que la entrada de Ucrania en la OTAN "no es el escenario más probable".

Explica que pensar en la futura arquitectura de seguridad "no es la prioridad, forma parte de las cosas que vendrán después. La primeridad hoy es defender Ucrania, algo que hacemos desde el primer día".

Paralelamente, considera que la visita a Washington del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "es algo positivo", sobre todo para presentar su plan de diez puntos para la salida de la guerra.

Aunque la recuperación de la península de Crimea, ocupada y anexionada por los rusos en 2014, es algo casi sagrado para el Gobierno de Kiev, Macron señala de forma prudente que "la soberanía y la integridad territorial es un asunto de los ucranianos".

La segunda prioridad para el dirigente francés es detener los bombardeos sobre las infraestructuras civiles ucranianas, y por ello critica el envío de drones iraníes a Rusia. "Se está creando una especia de multilateralismo del terrorismo", denuncia.

Sobre la expansión de la OTAN más al este, considera que la entrada de Ucrania en la Alianza "sería percibida por Rusia como algo de confrontamiento. No es con esta Rusia que se puede concebir".

Además, calcula que, en ese caso, a Ucrania "habrá que darle garantías de seguridad más robustas ya que ha sido agredida por Rusia".

Por ello, apuesta por "una arquitectura de seguridad" para Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y más adelante, Bielorrusia.

En respuesta a las críticas que recibe por una supuesta postura prorrusa, asegura que "tenemos una estrategia de defensa absoluta de Ucrania, de victoria de Ucrania" que vaya seguida de un acuerdo "que construya un nuevo orden de estabilidad y seguridad en esa región de Europa".

Pero Macron también deja clara su postura de que no sea la Alianza Atlántica la única herramienta para llegar a ese resultado. "No podemos pensar en la seguridad de esta zona solo a través de la OTAN", advierte.

El dirigente francés insiste en su postura de que esta guerra terminará en una mesa de negociación y no en el campo de batalla. "Siempre he sido claro al decir que no pensaba que este conflicto pueda terminar únicamente por la vía militar".

Muy criticado por haberse mostrado tras haber pedido garantías de seguridad para Rusia, Macron insiste a "quienes me dan lecciones morales" que no quiere "que sean los chinos y los turcos los únicos que negocien el día después" del final de las hostilidades.

Pero también es muy escéptico acerca de que Moscú esté por ahora dispuesta a sentarse a negociar: "Lo que los rusos piden desde el principio es la rendición, no la paz".

En todo caso, el presidente francés insiste en su idea de que "Europa necesita protegerse a sí misma" y para ello "debe ganar autonomía tecnológica y de capacidades respecto a Estados Unidos, crear un auténtico pilar europeo en la OTAN", pero sin que sea "un proyecto alternativo" a la Alianza Atlántica.