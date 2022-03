Ucrania alerta que Rusia prepara una provocación para implicar a las tropas bielorrusas en la guerra

Ucrania advirtió hoy de la preparación por parte de Rusia de una provocación deliberada para justificar la implicación de tropas bielorrusas en la guerra, al tiempo que no descartó un ataque de misiles preventivo contra Bielorrusia.

"Rusia prepara una provocación deliberada para justificar la introducción de tropas bielorrusas", afirmó el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook.

De acuerdo con los datos de inteligencia disponibles, "ahora hay unos 300 tanques bielorrusos cerca de la frontera entre Bielorrusa y Ucrania", añadió.

El Mando General de las Fuerzas Armadas indicó que la columna no ha cruzado la frontera todavía y está esperando en la ruta Pinsk-Ivanovo-Drahichyn, a unos 30 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania.

Mientras, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, Oleksiy Danilov, no descartó un ataque con misiles preventivo sobre Bielorrusia, según el diario Strana.

Afirmó en el canal de televisión Ucrania 24 que, "si hiciera falta, si hubiera una decisión del comandante en jefe, será aceptada".

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, rechazó hoy de nuevo la posibilidad de que el Ejército bielorruso participe en el conflicto ruso-ucraniano, pero informó de que ha reforzado la frontera occidental del país con cinco batallones adicionales y puesto en alerta sus sistemas de defensa antiaérea.

"El Ejército bielorruso no ha tomado parte en las hostilidades ni va a hacerlo. No vamos a participar en la operación especial en Ucrania. No hay necesidad de ello", dijo Lukashenko, en una reunión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros, según difundió la agencia oficial BELTA.