UAdeC va por recorte de personal y nómina

Por la crítica situación financiera que impera en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ya no se renovarán los contratos de cerca de mil trabajadores eventuales de la máxima casa de estudios lo que representará un ahorro en la nómina de 130 millones de pesos anuales. La no renovación recaerá principalmente en los Hospitales Universitarios.

El rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez dijo que la plantilla laboral es de 7 mil 800 personas y que la disminución de la misma será un proceso gradual pues se irá dando catorcena tras catorcena. "Si nosotros le damos un ahorro a esta cuestión vamos a tener menos problemas", declaró.

Añadió que la Cámara de Diputados ya aceptó un diálogo para que en los próximos meses se discuta el regreso del Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, que se entiende como partida U081 y del cual hacían uso para solventar el pago de la nómina a una parte de la población pensionada.

Hernández Vélez agregó que también se hará un análisis de la estructura financiera de la Universidad, sobre todo en lo referente a los sueldos "de todo mundo, desde el rector hasta abajo". En su caso, comentó que decidió que se recortará el sueldo en un 10 por ciento a partir de la siguiente catorcena. "No es mucho dinero, somos 21 funcionarios pero si nosotros no damos el ejemplo, no lo van a ver los demás. O los demás van a decir por qué nosotros sí y ustedes no… si el Gobierno del Estado no ve que nosotros estamos haciendo esfuerzos pues no nos van a seguir apoyando", apuntó.

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2021 de la UAdeC fue de 3 mil 239 millones 589 mil 994.86 pesos y en ese año, en la clasificación por objeto del gasto se informó en el rubro de Servicios Personales el gasto sería por concepto de los 2 mil 842 millones 379 mil 412.44 pesos. Pero el 24 de diciembre del año pasado se desataron protestas de trabajadores activos, pensionados y jubilados debido a que no se les había depositado el pago de la nómina.

En esta semana, hubo otra manifestación de personal suplente del Hospital Universitario de Torreón, acusaron que ya no se les renovarían los contratos eventuales y que eso aplicaba para quienes estaban registrados en nómina de pagos por recibo y con ingreso a partir de 2019. Finalmente, el rector admitió que hay problemas en los presupuestos ordinarios además de que no existe una distribución equitativa del Presupuesto federal.