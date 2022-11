¿Twitter se hará para abonados?

Desde hace algunos días que Elon Musk se hizo de la red social de noticias por excelencia, Twitter, ha habido una "desbandada" de usuarios a otras alternativas de microblogging que ha habido desde hace tiempo, pero que no terminan de despegar.

La más sonada en estos días es Mastodon, una especie de Twitter no centralizado, donde cualquiera puede crear su propio servidor y conectar con otros. Es decir, se puede tener @[email protected], muy al estilo del servicio de correo electrónico de siempre, además es de código abierto.

Uno de los motivos por el cual algunos famosos y usuarios con muchos seguidores han invitado a buscar alternativas, es porque no se tiene plena certeza de los planes a futuro de la red social. De entrada, está el asunto de las verificaciones, el ícono de la palomita frente al nombre que daba certeza a quien seguía una cuenta, que era un personaje verificado, periodista, político o famoso, una cuenta de empresa o gobierno y no una cuenta falsa.

El problema es que aparentemente hubo abusos de parte de empleados en algunos países, donde personajes hacían todo el proceso de verificación y eran rechazados, e inmediatamente eran contactados por "empresas privadas" que les vendían la verificación. Así, Musk promete "el poder al pueblo", con el que cualquiera que pague una suscripción de Twitter Blue puede tener la insignia de verificación. El problema es que en el momento que lo abrieron en algunos países, surgieron un montón de cuentas falsas y de parodia, así que detuvieron esa opción por ahora.

Desde sus inicios la red social del pájaro azul, antes conocido por su ballena (aparecía cada que algo salía mal y no funcionaba como debiera ) ha encontrado dificultades para la moderación del contenido, con reglas poco claras y plagada de bots que muchas veces no abonan a una discusión sana, y permite crear tendencias acerca de temas de interés público que no siempre resultan verdaderas. Así, la llegada de Musk promete hacer una limpieza de usuarios falsos y robots, para dar certeza a sus anunciantes y a la gente que entra a conversar con otras personas afines a sus ideas, e informarse.

Tiene mucho sentido que de pronto esta red baraje la posibilidad de dejar de ser gratuita para pasar a ser un servicio cerrado por suscripción para abonados, tiene los medios y la popularidad para hacerlo, aunque seguramente perdería a la mayoría de sus usuarios. Esto no es nuevo, ya ha sucedido con algunos medios de comunicación que apostaron desde hace varios años a tener primero un muro (pagar por ver cierto o el total de su contenido) y que aún con menos usuarios, han consolidado su modelo de negocio.

El problema actual de quienes generan contenido es que el modelo de publicidad no es suficientemente bueno y no es para todos. Además, con el tiempo, la gente cada vez es más celosa de sus datos personales y están surgiendo iniciativas para evitar que las grandes redes publicitarias recopilen información personal que sirva para crear perfiles de sus usuarios.

Puse entrecomillado lo de desbandada de Twitter, porque la realidad es que al igual que pasó con WhatsApp cuando quisieron hacer cambios drásticos de sus términos de uso, la gente migró a otras plataformas como Telegram y al final pocos son los que se van, porque un servicio es exitoso o no dependiendo de la cantidad de personas y afinidad que se tenga, un lugar bonito pero desierto no le interesa a nadie.

Las suscripciones pagadas a servicios nos parecen más normales cada día.

Twitter @toro