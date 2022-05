Tuvimos que arreglar lo que no arregló el gobierno mexicano: Miguel Riquelme a Marcelo Ebrard

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, respondió este lunes a los comentarios que emitió el fin de semana pasado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que el gobernador de Texas, Greg Abbott realizó una "extorsión" en contra de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas al obligarlos a firmar un acuerdo de seguridad en el tema migratorio a cambio de no afectar el tránsito de mercancías en la zona de la frontera.

Cuestionado por El Siglo de Torreón respecto a dicho calificativo, el mandatario coahuilense lamentó en primer término que más allá de los comentarios del canciller no se esté teniendo un apoyo efectivo de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema migratorio, esto pese a la creciente cantidad de personas que cruzan desde la frontera Sur de México y de que se trata de un tema de índole federal.

"Yo lamento la falta de comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, me hubiera gustado que el canciller me marcara cuando Texas detuvo todos los camiones y se nos hicieron alrededor de 17 kilómetros de fila, porque no podían pasar todos nuestros productos de exportación, mercancía echándose a perder, empresas o contratos con Estados Unidos, los cuales tenía que llegar la mercancía con cierta temporalidad por contrato... Fueron más de 36 horas las que se tuvieron parados los camiones, pregúntame si recibí una llamada del Gobierno de México, nunca, los gobernadores tuvimos que ir a negociar y ver cuál es la problemática".

Riquelme señaló que al menos en el caso de Coahuila se implementó un operativo de seguridad para revisar vía aérea y terrestre posibles flujos extraordinarios de migrantes, interceptando grupos en vehículos o en ubicaciones específicas y demás, todo de forma coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que sufran algún percance o se arriesguen a pasar por las aguas profundas del río Bravo.

De la misma forma señaló que, pese a la complejidad del fenómeno se ha procurado dar un trato humanitario a todos los migrantes, esto incluyendo a lo que ocurre precisamente con retenes y la vigilancia con la frontera de Coahuila, no solamente con los Estados Unidos, sino con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas, Durango y hasta San Luis Potosí.

"¿Qué tiene que ver nuestro diálogo con el gobernador de Texas? Que no fue terso, no, pues para eso estamos, para dialogar y poder llegar a acuerdos, pero ¿Quién tendría que llegara a acuerdos?, el Gobierno Mexicano, no Coahuila, ni Chihuahua, ni Nuevo León o Tamaulipas en lo individual... Tuvimos que arreglar lo que no arregló el Gobierno Mexicano, eso, si nos extorsionaron, si nos trataron mal, lo que quieran y gusten, nos detuvieron el flujo, las empresas para nosotros, la industria que tiene el potencial de nuestra fuerza labora, de nuestra generación de empleos, pues a nosotros sí nos interesa, hay una generación rápida del Gobierno de Coahuila, lo que debería de hacer es reconocer a los gobernadores que fuimos y que de alguna forma enfrentamos una problemática, pues que no es nuestra", sentenció.