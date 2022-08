Tronaron los bates en la Liga de Empleados y Profesionistas

Con marcadores abultados y muchos batazos, se puso en marcha la nueva temporada de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas en su categoría estelar, la de Primera Fuerza, mientras que en el Segundo Grupo se vivió la segunda jornada del rol regular, entregando juegos bastante interesantes.

Scores

En los marcadores de la jornada inaugural de Primera Fuerza y después de una temporada de ausencia, el equipo Vías Férreas Laguna regresó con los cañones aceitados y con racimo de 6 carreras en la primera entrada, se encaminó a su primera victoria con score de 12 a 3 ante los Mineros Junior. Héctor Vaquera Olvera, con relevo de 6 entradas, 5 hits y 3 carreras permitidas, obtuvo el triunfo; Arturo Antonio López Briceño, que abrió el duelo y solo estuvo sobre la lomita 2 entradas, en las que le pegaron 5 hits y le anotaron 6 carreras, cargó con su derrota número uno.

Otros que regresaron a la actividad en la Primera Fuerza, son los del Deportivo Hermanos Tapia, que cayeron ante los Mineros de Ferrovías con score de 14 carreras a 3; Cristóbal Ortega se adjudicó su primer triunfo del calendario, Diego Castillo sufrió el revés. El equipo del Sindicato Frente Sección 64 comenzó la temporada con los cañones bien aceitados y derrotó a los Cardenales con marcador de 18 a 1, juego en el que Luis Carrillo se llevó el triunfo y Jorge García sufrió el doloroso primer revés.

Segunda fuerza

Dentro de la Segunda Fuerza, que vivió su segunda jornada, al terminar la parte alta de la quinta entrada, Dental Ramírez ganaba por diferencia de 7 carreras, pero en el cierre, los del Deportivo Juan Alférez le pusieron 5 puntitos a la pizarra y se acercaron 2 del empate, y con 2 anotaciones en la sexta, Dental Ramírez aseguró el triunfo con reñido marcador de 12 carreras a 10. Héctor Germán López lanzó 6 entradas y 2 tercios y aunque le sonaron 11 hits y le anotaron 9 carreras, salió salvo del compromiso, por su parte, Ignacio Gómez lanzó 4 entradas y un tercio, con 13 hits y 8 carreras admitidas, perdió el duelo.

Karin-Smart Telecom venció a los Hermanos Mercado con pizarra de 7 carreras a 2. Jordán Inungaray Mendoza se fajó todo el encuentro desde la lomita, solamente le pegaron 3 hits, ponchó a 11 bateadores, no le anotaron carreras y se llevó el acierto, mientras que Víctor Ordaz Tapia, que abrió por los Mercado y no pudo sacar ni un solo out, pero dio 2 bases por bolas, le sonaron par de hits, le anotaron 3 carreras, cargó con el agobiante fracaso.

Reponiéndose de una desventaja de 4 carreras, el equipo de La Perla anotó 5 en la tercera entrada para emparejar y darle la vuelta a la pizarra, y con 3 más en la cuarta, se encaminaron a la victoria que consiguieron con pizarra de 12 a 7 sobre los Cerveceros de San Miguel. Armando Fuentes lanzó relevo de 7 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 3 carreras y se quedó con la victoria, en tanto que Guillermo Blanco, con relevo de apenas un tercio de entrada, un bateador golpeado, 4 hits y 3 carreras a su cargo, sufrió el descalabro.