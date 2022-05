Triunfo con Marina será contundente: Sheinbaum

Con un evento impresionante y arropada por 5 gobernadores, más de 60 legisladores federales, así como íconos de la cuarta transformación, Marina Vitela, candidata al gobierno del estado por la coalición "Juntos Hacemos Historia", cerró campaña en La Laguna, donde miles de ciudadanos decididos por este proyecto abarrotaron la Velaria de la Expo Gómez Palacio, lo que dejó claro que el triunfo de Durango con Marina será claro y contundente.

Vitela Rodríguez se vio fortalecida por la presencia de Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado, presidente del CEN de Morena; Claudia Sheinbaum, Gobernadora de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno, Gobernadora de Colima; Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco; Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas; Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California; Ignacio Mier, coordinador de Diputados Federales morenistas; y Betzabé Martínez, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio.

Adán Augusto López recordó que "todo llega a su tiempo y hoy es tiempo de Durango, es tiempo de que Marina sea gobernadora, es tiempo de que se vayan los corruptos que le robaron por años al estado", a lo que agregó que contará con todo el respaldo para ser una gran gobernadora, porque habrá agua y crecimiento para Durango y La Laguna.

Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó que Marina ha luchado por su familia, por su tierra Gómez Palacio y por todo Durango a lo largo de su carrera política, por lo que representa la fuerza de las mujeres de la cuarta transformación de todo el país, por lo que confió en que hará lo mejor para el estado, para que tengan bienestar e igualdad.

"No tenemos duda de que Durango va a elegir bien el 5 de junio y por fin le dirá adiós a tantos años de corrupción, de violencia y de indolencia", recalcó Mario Delgado al enlistar a tantos actores de la 4T que se pueden presumir, mientras que los otros tendrán que esconder a "Alito" Moreno y Marko Cortés, porque el cambio verdadero es un movimiento que cada día crece más, por lo que se dijo impaciente de ya ver a Marina como gobernadora, haciendo equipo con el Presidente Andrés Manuel para rescatar al estado, "porque estamos listos para salir a votar y ganar".

Coincidieron los gobernadores Víctor Castro y Rutilio Escandón en que Vitela Rodríguez será la próxima gobernadora de Durango, quien terminará con años de corrupción y abandono, al trabajar junto al Presidente, al tiempo que Indira Vizcaíno recalcó que, quien puede lograr el cambio verdadero y garantiza avanzar con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Durango, es Marina, mientras Carlos Manuel Merino dijo que la candidata morenista será garantía de prosperidad y bienestar para los duranguenses.

Vitela Rodríguez se dijo contenta al escuchar de la esperanza que tiene la gente en la cuarta transformación, lo que refuerza su confianza en que el triunfo será claro.