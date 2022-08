Triste despedida para Algodoneros de Unión Laguna

Salvaje ofensiva de 16 imparables y una hermética labor del bullpen, llevó a los Tecolotes de los Dos Laredos a aplastar anoche 15-2 los Algodoneros del Unión Laguna, para así ganar la serie de playoffs por 4 juegos a 1 y eliminar de la contienda a los Guindas, ante más de 6 mil aficionados en el estadio de la Revolución.

Los abridores de ambos equipos, Josh Smith por Unión Laguna y Brandon Brennan por Dos Laredos, habían ofrecido una gran exhibición de pitcheo el pasado martes, lo que hacía prever un gran juego dominical y no defraudaron.

Smith, que perdió el pasado martes a pesar de solamente permitir un hit, siguió en plan dominante, con pitcheos rompientes que sacaron de balance a los bateadores visitantes y no fueron capaces de hacerle daño durante el primer tercio del juego.

Por su parte, Brennan mostró un gran control de su recta y colocó sus pitcheos en las esquinas de la zona de strike, aunque no estuvo tan hermético como en su salida anterior, pues su defensiva le apoyó con un out en home durante la segunda entrada para preservar el empate sin carreras.

SE ROMPE EL CERO

Fue en el cuarto episodio, cuando los Tecos lograron echar a andar el score, luego de que con un out, Roberto Valenzuela disparó sencillo al jardín derecho, Kennys Vargas lo imitó para colocar corredores en las esquinas y aunque Balbino Fuenmayor entregó el segundo out con un fly, Rudy Flores respondió con sencillo que impulsó al "Tito" Valenzuela hacia home con la carrera "de la quiniela".

El empate para los Guindas llegó de inmediato, en el cierre del episodio: "Jesse" Castillo pegó imparable hacia el derecho, Luis Sardiñas lo imitó y Allen Córdoba pegó batazo corto hacia el jardín central, donde Alonzo Harris se lanzó de cabeza y aunque no consiguió el out, lanzó de inmediato al campo corto, quien conectó con el tercera base para conseguir el out forzado. Acto seguido, Alejandro Flores disparó línea de hit al central, buena para llevar a Sardiñas hacia el plato e igualar el score.

Una entrada más tarde, en el cierre de la quinta, los dueños de casa lograron adelantarse en el score al dar la voltereta con infield hit de Edgar Robles y doblete de Nick Torres por lo profundo del izquierdo, con lo que "El Conejo" llegó hasta home y desató el júbilo en el atiborrado estadio.

REACCIONA LAREDO

Lejos de rendirse, los Tecolotes volvieron a la carga en el sexto capítulo para retomar la delantera ante Smith, a quien Brennon Lund le pegó imparable, Roberto Valenzuela caminó y Vargas pegó imparable que llevó a Lund hacia home y a Valenzuela a tercera, desde donde timbró con fly de Fuenmayor. A partir de ahí, los visitantes no dejaron de anotar, sumando otras 3 en la séptima, ante Peter Tago, una entró con infield hit de Alonzo Harris, otra con imparable de "Tito" Valenzuela y otra más tras sencillo del encendido Vargas.

ATAQUE FINAL

El octavo inning fue un "viacrucis" para los Algodoneros, aceptaron 9 anotaciones que sellaron la victoria y la paliza de los Tecolotes. Josh Lueke entró a lanzar y llenó la casa, dio bases por bolas a Josh Rodríguez y a Lund para que entraran carreras "de caballito", Valenzuela pegó infield hit que produjo una más y sacó del juego a Lueke. Entró al relevo Manuel Báez y lo recibió Vargas con sencillo productor de dos, Balbino elevó al izquierdo y Alex Flores cometió error para que Valenzuela timbrara, otra entró con error del propio lanzador, para cerrar la cuenta Arcia y Rodríguez con sencillos productores de una, cada quién.

Por parte de los Tecos, su bullpen cumplió a la perfección, cerró la puerta a la ofensiva Guinda y colgó ceros en la pizarra, Alejandro Barraza lanzó la sexta, Geoff Brousard la séptima, el veterano Heriberto Ruelas la octava y Luis Ramírez la novena,

DECISIÓN

Josh Smith sufrió la derrota al lanzar 6 entradas de 5 hits y 3 carreras, otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 5 enemigos; la victoria fue para Brandon Brennan, con labor de 5 innings, recibió 9 hits, pero apenas 2 carreras, sin pasaportes y 2 pasaportes.

Así termina la campaña 2022 para los Algodoneros, que en cinco juegos se despidieron del playoff; se encendieron fuegos artificiales a manera de agradecimiento a los aficionados que deberán esperar hasta abril de 2023 para volver a ver a sus Algodoneros en acción.