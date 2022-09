Trevor Noah dice adiós como conductor de The Daily Show

El comediante y presentador del programa satírico de televisión de Estados Unidos "The Daily Show", Trevor Noah, anunció este jueves que abandonará este puesto después de siete años en él, aunque no dio una fecha exacta para su retirada.

En un vídeo colgado en Twitter, Noah dijo que después de estos siete años se le ha acabado el tiempo y quiere dedicarse a la comedia en escenarios.

"Ha sido completamente increíble. Es algo que jamás me habría esperado y he estado pensando en todo por lo que hemos pasado: la presidencia de Donald Trump, la pandemia, etc.", indicó el comediante de origen sudafricano.

Noah ha logrado gran popularidad en el mercado estadounidense desde que asumió las riendas del programa satírico en 2015, cuando su hasta entonces presentador, Jon Stewart, abandonó el puesto.