'Traten de guardarse un poquito', pide gobernador Miguel Riquelme ante alza de contagios de COVID-19

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, llamó a la población de la entidad a extremar precauciones ante el alto riesgo de contagio que ha representado la presencia de la variante ómicron del COVID-19, especialmente en el contexto de las bajas temperaturas que además traen un aumento de otros padecimientos respiratorios como la influenza, la gripe común y demás.

Durante esta semana, el mandatario estatal señaló que ante el panorama sanitario actual se pide a la gente evitar la movilidad innecesaria, utilizar en la medida de lo posible el cubrebocas y tener criterio de resguardo ante cualquier síntoma que pueda ser indicativo de algún padecimiento respiratorio o contagioso

“Dentro de la variante que es mucho más contagiosa también se suma a la problemática que es nueva, o sea, cada uno de los picos en los cuales hemos nosotros trabajado para poder atemperar, para poder contener, han sido distintos, por eso advertimos que ante esta oleada, esta última que tenemos… Pues traten de guardarse un poquito, la gente, traten de cuidarse, de traer el cubrebocas todo el día y sobre todo cuando están expuestos a platicar con cualquier persona, eso es lo que hemos nosotros recomendado ante esta nueva oleada, pero todas han sido muy distintas”, expuso.

Dijo que al margen de ello la autoridad estatal ha analizado todas las situaciones relacionadas a la presencia del COVID-19 y el riesgo a la salud pública que está derivando de la variante ómicron, misma que sí ha resultado en un mayor número de contagios, pero no así de saturación hospitalaria o de fallecimientos como en otros momentos de la pandemia, gracias principalmente al avance en el proceso de vacunación y que se aplican de forma estandarizada protocolos de prevención en todos los giros.

“Coahuila sí las estudia (variantes), yo creo que no hay ningún estado y no he visto que salgan a decir: ‘a ver, aquí nuestros fallecimientos se han dado por esto, los contagios se han dado así, estos son los síntomas’ y yo veo que muchos responsables, sobre todo en materia de salud dicen: ‘tenemos que cerrar otra vez’, a ver, pérame, chécate dónde están tus contagios y chécate realmente lo que está sucediendo… Sí hay hospitalizados, ya los vimos, pero cuántos ambulatorios, ya lo vimos en porcentaje, yo no estoy tomando decisiones arrebatadas”, dijo el gobernador.

Adelantó que, tal como lo ha propuesto meses atrás el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, se apoyará la iniciativa de que el Gobierno federal instale módulos de vacunación permanentes para las personas rezagadas, de forma que se pueda robustecer la protección sanitaria de la mayoría de los habitantes del estado y de esa forma se eviten lamentables fallecimientos, especialmente de quienes padecen de alguna comorbilidad y que los hace más vulnerables a los embates del virus.

“El COVID sigue siendo el mismo, al que agarra sin vacuna o con alguna comorbilidad sin lugar a dudas está en riesgo… Aquí lo que debemos orientar es a que se vacunen los que faltan”, sentenció Riquelme Solís.