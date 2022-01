Trasladan a hombre sin vida al hospital del ISSSTE en Torreón

Un hombre llegó sin signos vitales al área de urgencias del ISSSTE de Torreón familiares. lo trasladaron al hospital a bordo de un vehículo particular.

Fue al mediodía del lunes cuando personal médico del ISSSTE de Torreón solicitó la presencia de las autoridades al exterior de las instalaciones puesto que a bordo de un vehículo estaba el cadáver de un hombre, mismo que había sido trasladado por sus familiares para recibir atención médica, sin embargo a su arribo este ya no contaba con vida.

Hasta el nosocomio acudió el agente investigador del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de la Delegación Laguna I, quien confirmó la muerte del hombre, el cual fue identificado por sus familiares como quien en vida respondía al nombre de Natalio, de 62 años de edad.

A simple vista las autoridades no le apreciaron ninguna huella de violencia al fallecido y al entrevistarse con los familiares estos le explicaron que Natalio se encontraba en su habitación dormido, sin embargo al transcurrir las horas se percataron de que no despertaba por lo que fueron hasta su dormitorio y al hablarle y no obtener una respuesta, solicitaron auxilio a la línea de emergencia 911.

La familia esperó el arribo de los paramédicos de la Cruz Roja en su domicilio pero ya que la ambulancia no llegaba, decidieron cargar a Natalio y subirlo a su auto particular para trasladarlo por sus propios medios hasta el ISSSTE donde arribó ya sin signos vitales.

La familia agregó que Natalio padecía diabetes e hipertensión por lo que estaba en constante cuidado. Finalmente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso.