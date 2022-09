Tras un año fuera del aire, Golden Globes regresan a la televisión y 'streaming' en 2023

Tras un año fuera del aire, los Globos de Oro regresarán a NBC en enero, en un momento en el que la atribulada Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood busca un regreso por la puerta grande tras más de un año de agitación.

NBC, la asociación (HFPA por sus siglas en inglés) y dick clark productions hicieron oficial el regreso de los Globos el martes. La 80a entrega de los Globos de Oro se realizará el 10 de enero y se transmitirá por NBC y Peacock.

En el último año, y medio, Hollywood ha boicoteado efectivamente los Globos, que por años fueron una de las galas más vistas después de los Premios de la Academia. Pero luego de que el diario The Los Angeles Times reportó antes de la ceremonia de 2021 que entre los 87 miembros de la HFPA, conformada por periodistas no estadounidenses, no había integrantes negros, los estudios, publicistas y actores dijeron que dejarían de participar en los Globos. Tom Cruise incluso devolvió sus tres Globos de Oro.

Desde entonces, la HFPA se ha reorganizado, actualizó su membresía y propició reformas diseñadas para impedir el tipo de comportamiento poco ético por el que el grupo ha sido criticado desde hace años. La HFPA agregó nuevos integrantes, incluyendo seis miembros negros con voto, y recientemente agregó 103 votantes internacionales, que no tienen membresía. El martes la HFPA dijo que su cuerpo de votantes está compuesto ahora por 52% mujeres, 19,5% latinos, 12% asiáticos, 10% negros y 10% de Oriente Medio.

“Reconocemos el compromiso de la HFPA para el cambio constante y anhelamos el regreso de los Globos de Oro a NBC para su histórico 80 Aniversario en enero de 2023”, dijo Frances Berwick, presidenta de entretenimiento para NBCUniversal.

NBC tenía motivos para que los Globos estuvieran de vuelta. En 2018 el canal firmó un acuerdo de ocho años para transmitirlos hasta 2026. En medio de las reformas actuales en la HFPA, NBC decidió no televisar la gala de los Globos de Oro este enero. Sin embargo, la organización prosiguió con el anuncio de los nominados, en un pequeño evento al que no asistieron nominados y no fue muy difundido.

La próxima ceremonia, dijeron las organizaciones, se transmitirá bajo un acuerdo de un año. Los términos del acuerdo no se revelaron, pero se calcula que podría ser menor a los cerca de 60 millones de dólares que el canal pagaba previamente al año para transmitir los Globos.

Ante el aumento de las críticas y con una ceremonia discreta por la pandemia, los Globos de 2021 fueron vistos por 6.9 millones de personas, según cifras de Nielsen, una cantidad menor a los más de 18 millones de un año antes.

Si el respaldo de NBC será suficiente para regresar a los Globos a la gracia de Hollywood sigue siendo un misterio. ¿Querrá Cruise y Top Gun: Maverick tener algo que ver con los Globos? ¿Qué hay de Brendan Fraser?, un posible contendiente de este año por su destacado papel en The Whale, quien dijo que la HFPA desestimó su acusación de toqueteos contra el entonces presidente de la HFPA, Philip Berk, supuestamente ocurridos en un almuerzo en 2003 al calificarlo de “una broma”.

Sin embargo, los Globos de Oro han jugado por años un papel vital en la temporada de premios de Hollywood como un puente entre la ráfaga de estrenos de diciembre y los Oscar, que se entregarán en su próxima edición el 13 de marzo, mucho tiempo después de que algunas de las posibles nominadas hayan sido estrenadas. Para los estudios, los Globos son una importante oportunidad de mercadeo que quizá no influya directamente a los Premios de la Academia, pero pueden impactar en la taquilla. Las nominaciones para los Globos de Oro serán anunciadas el 12 de diciembre.

La HFPA está siendo actualmente dirigida de forma interina por Todd Boehly, cuya firma de inversión, Eldridge Industries, compró los Globos y los cambió de una organización no lucrativa a una empresa con fines de lucro. La firma de Boehly también es la empresa matriz de dick clark productions, la productora de los premios, y propietaria de la sede de los Globos desde hace años, el Hotel Beverly Hilton.