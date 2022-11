Tras robo de celulares, piden a escuelas de La Laguna reforzar vigilancia en accesos principales

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Estela Rentería Medina informó que tienen dos reportes de escuelas secundarias de Torreón que alertaron sobre una persona que se hizo pasar por trabajador del Sistema DIF y que robó teléfonos celulares a la comunidad estudiantil.

La funcionaria dijo que con el fin de no exponer a alumnos y docentes, ninguna persona extraña a las instituciones educativas puede tener acceso a ellas y mucho menos a los salones de clases. Indicó que quien solicite el ingreso, debe portar, además de un gafete de identificación, un oficio de la coordinación de Servicios Educativos que ya deberá tener el director de la escuela a través de la estructura o bien, un documento por parte de la Subsecretaría de Educación Básica.

“Llega una persona y se hace pasar por trabajador del DIF, la directora o quien está ahí le da el acceso, va a un grupo, pide dar una plática, les pide que guarden sus celulares en algún lugar, luego les dice que olvidó unos materiales, que va al carro por ellos, pero en eso nadie se da cuenta que él agarra los celulares, se va al carro y no regresa.

Por favor, las puertas deben estar cerradas, por favor, ninguna persona ajena a la escuela puede pasar si no trae además de su gafete, un oficio por parte de la coordinación o de la Subsecretaría de Educación Básica que ellos me informan a mí, por favor, no expongamos ni a nuestros alumnos ni a nuestros maestros, ni a ustedes mismos. Imagínense qué pasaría si esa persona al estar en el salón, saca un arma, imagínense”, le dijo esta mañana la funcionaria a padres de familia de la escuela secundaria general No. 11 “Salomón Issa Murra” de Torreón.

Rentería Medina, indicó que se mantienen en comunicación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Comentó que a través de la estructura educativa, se informará lo anterior a las escuelas de la región.