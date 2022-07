Tras oro en Grand Prix de Monterrey, Leonardo Pérez visualiza justa en África

El medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, confirmó su liderazgo internacional en la prueba de 100 metros, categoría T52, tras adjudicarse la presea de oro en el Grand Prix Monterrey 2022, al cronometrar 20 segundos, 17 centésimas, en el primer evento de este nivel que se llevó a cabo en México.

El tlaxcalteca, quien también suma un bronce de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, destacó que por primera ocasión se realizó una justa del Grand Prix Mundial en México.

Para el dos veces medallista paralímpico, esta justa significó una doble motivación, ya que disfrutó el triunfo con su familia, que acudió a apoyarlo.

“Me siento contento, porque al estar en México me pudo acompañar mi familia y estoy muy feliz porque, por primera vez, me ven acción en una competencia internacional de este nivel. Esta medalla se la dedico especialmente a mi familia que siempre me apoya y quiero brindarles este logro”.

Respecto a sus próximas competencias, detalló que planea participar en la última parada del Grand Prix de Para Atletismo, programada para llevarse a cabo del 15 al 17 de septiembre en el continente africano.

“En el mes de septiembre estaremos en Marruecos y vamos a tratar de mejorar las marcas por allá”, puntualizó el paraatleta.