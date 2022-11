Tras nueve años de matrimonio, mujer descubre que su esposo es gay

Recientemente se volvió viral en redes sociales, y sobre todo en TikTok, la historia de una usuaria que descubrió que, después de pasar nueve años de casados con su esposo, este era gay.

Marisela Ruiz, una tiktoker del estado de Sinaloa, compartió la anécdota de una de sus seguidoras en un "story time": en el video explica que nunca se dio cuenta de que su pareja era gay y que tampoco daba a notar indicios de que tuviera diferencias sexuales.?"Yo nunca sospeché, nunca hubo algún indicio que me dijera 'se ve gay', si lo pongo en retrospectiva a lo mejor sí había cositas que me dejaban ver que era un poco gay, pero en el momento no lo miraba", dijo.

Marisela explicó que su esposo no era afeminado, ni tenía acciones que pudieran darse a notar para decir que le gustaban los hombres. Sin embargo, indicó que a él le gustaba mucho arreglar a su esposa.

"Cuando me pintaba el cabello, él me decía: amor te ayudo a ponerte el tinte. Y y yo le respondía que sí, pero yo lo tomaba como algo de pareja, luego de eso me decía que si me ayudaba a secarme el cabello y de ahí a querer rizarmelo, y la verdad no lo miraba mal".

Asimismo, señaló que ellos tuvieron dos hijas y cuando cumplen seis y ocho años fue que se dio cuenta de que su esposo era gay, luego de que notara que su marido pasaba tiempo extra en su trabajo y llegaba muy tarde a casa.

"A mí me costaba trabajo creer que me era infiel, porque él nunca dejo de ser atento conmigo, y no era así, fue todo lo contrario y yo siento que por la culpa que sentía, él estaba siendo más atento conmigo".

No obstante, aseguró que después de que lo atrapara en varias mentiras, ella decidió ir a el restaurante donde trabajaba a comprobar si pasaba horas extra trabajando.

"Fui a su trabajo y vi que sale con uno de los empleados hombres, en mi mente pasó que se iban a ir a tomar con unas viejas, pero jamás me pasó por la mente que pasara algo entre ellos; resulta que los sigo hasta un hotel y se estacionan, y decidí rentar una habitación más cerca de ellos, y para mi mala suerte empiezo a escuchar todo, nuestra vida sexual no era apasionada, pero tampoco era lo peor, pero en ese instante conocí al hombre más apasionado del mundo que jamás había escuchado".

Agregó que, después de escucharlo, enfrentó a su pareja en el cuarto de hotel: "en ese momento me destrozó la vida porque para mí, yo tenía al hombre ideal, yo sí estaba muy enamorada de él, obviamente fui al cuarto, les tumbé la puerta, lo agarré, se hincó y me pidió perdón, tuve que ir a terapia, lo odié por mucho tiempo".

Sin embargo, "hoy en día estamos bien y después de tanto tiempo ya me rió de esto", finalizó.