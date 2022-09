Tras nueva votación, Alejandro Armenta consigue mayoría para presidir el Senado

El pleno de la Cámara Alta realizó una tercera votación para elegir al presidente de la Mesa Directiva. Lo anterior luego de que el senador Alejandro Armenta no alcanzara la mayoría de votos necesaria en los primeros dos intentos para presidir el Senado.

Salgado Macedonio expresó sobre el proceso "compañeros y compañeras tenemos que nombrar la Mesa Directiva, de eso no hay duda y el artículo 102 del reglamento establece que si no se alcance la mayoría absoluta se repite el procedimiento una y otra vez hasta que alcancemos la mayoría absoluta, por lo tanto no perdamos tiempo, vayamos a una nueva elección".

Tras la votación, Armenta logró consolidar el apoyo para obtener la mayoría requerida, con lo que la Mesa Directiva quedó definida de la siguiente manera:

Presidencia: Alejandro Armenta (Morena).

Vicepresidencia: Ana Lilia Rivera (Morena), Alejandra Noemí Reynoso (PAN) y Eruviel Ávila (PRI).

Secretaria: Verónica Noemí Camino (Morena), Verónica Delgadillo (MC), Martha Cecilia Márquez (PT) y José Narro (Morena).