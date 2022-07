Tras más de 4 meses sin casos, hospital de Gómez Palacio reporta primer contagiado de COVID-19

Después de cuatro meses y medio de no recibir pacientes positivos a COVID-19 que requirieran hospitalización, el Hospital General reportó un paciente contagiado en su área especial para su atención.

El ingreso de la paciente, proveniente del municipio de Santa María del Oro, Durango, se reportó el pasado jueves, cuyo estado de salud es estable.

José Antonio Herrera Díaz, director de la institución de salud, informó "se espera su evolución favorable a corto plazo".

Fue el 16 de febrero que se tuvo el alta del último paciente COVID en el área especial que destinó el Hospital General desde el inicio de la pandemia, debido a la baja que se registró en el número de contagios en la región Laguna, a partir de ese mes.

Hasta hace una semanas, las autoridades sanitarias del estado, si bien reportaban un repunte en los contagios, mencionaban que no eran de alarma puesto que eran casos no de gravedad, además de que no se habían registrado muertes y la ocupación hospitalaria era casi nula, situación que cambió en esta última semana.

Y es que también el viernes 24 de junio, se rompió la racha que se tenía desde el mes de mayo de cero defunciones por contagio, al reportar dos muertes, una en el municipio de la capital y una más en Gómez Palacio.