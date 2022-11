Tras marcha en defensa del INE, AMLO desafía a llenar el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un striptease político público del conservadurismo en México la marcha del domingo pasado convocada en defensa del INE y contra la reforma electoral.

"Fue una especie de striptease político público del conservadurismo en México. Esto es muy bueno, porque si no emerge esto se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna".

El titular del Ejecutivo dijo que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento porque su iniciativa busca lo contrario, fortalecer la democracia, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales.

"Lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron en favor de los privilegios que ellos tenían del gobierno que represento, lo hicieron en favor de la corrupción, el racismo, clasismo y discriminación, eso es el fondo".

En tono irónico, el presidente señaló que ni modo que Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox sean demócratas o el mismo José Woldenberg, quien cuando presidió el entonces IFE convalidó fraudes electorales, dijo.

"Le voy más a la maestra Elba Esther, porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg. Porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación", aseveró.

El presidente calculó que en la marcha participaron 60 mil personas -según los organizadores fueron más de 200 mil- y por eso no fueron al Zócalo porque no hubiesen llenado ni la mitad de la plancha, donde caben unos 125 mil, afirmó.

"Ojalá y le sigan, que se propongan llenar el Zócalo. Las luchas, aun cuando se traten de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, no es una marcha y hasta el año que viene, no, organicen otra y al Zócalo", demandó.

OTRAS POSTURAS

En contraparte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el Poder Legislativo debe escuchar la voz de quienes se manifestaron el domingo.

En ese sentido, aseguró que la Cámara Alta no respaldará una reforma electoral que implique regresiones.

Similares fueron los posicionamientos de los líderes del PAN, PRD y MC, quienes respaldaron la autonomía del INE y los tribunales electorales, y rechazaron la reforma electoral. Al mismo tiempo, pidieron apresurar la discusión de la iniciativa, para que sea modificada o rechazada.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI aseguró que no habrá alianza con Morena para la aprobación de una reforma electoral.

Mientras tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo ayer que no se debe minimizar a los ciudadanos que salieron a las calles en defensa del INE.