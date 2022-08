Tras goleada ¿Jesús Corona regresará como portero titular al Cruz Azul?

Después de la goleada que Cruz Azul recibió por parte del equipo americanista, aficionados del club cementero acorralaron a Jesús Corona y le pidieron que regresara como titular de la portería, ya que consideran que Sebastián Jurado “no es apto” para estar al frente del equipo.

A través de redes sociales se difundió un video en donde Jesús Corona aseguraba que lo que había pasado era una pena que embargaba a todos en la escuadra.

“Por todos ustedes (la afición y la porra) sentimos una gran pena y realmente a nombre personal y de mis compañeros una disculpa y una impotencia también”.

Tras esto, uno de presentes aseguró que “necesitaban” a Jesús Corona una vez más como líder y titular en la portería: “Creo que necesitamos un líder y tú eres el líder aquí. Si todavía no te vas, pide la titularidad, ese güey no tiene nada que hacer aquí”.

Ante estas palabras, el portero pidió respeto para todos, en especial para Sebastián Jurado.

“Yo creo que todos merecemos respeto. Pero hay situaciones que no competen a uno, son decisiones personales, yo lo que sí he respetado son las decisiones desde el inicio de la temporada, quién juega y quién no, y he estado respaldando a todos los compañeros que están adentro”.

“Obviamente siento una gran impotencia de no poder estar ahí dentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mí, me parto la madre afuera, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde, de ahí en más, decisiones de que juegue o no juegue no me corresponden”.

Corona aseguró que actualmente el equipo está muy apenado por la situación y aseguró que están comprometidos con realmente hacer algo para mejorar.

“Lo que sí les digo es que mis compañeros sienten una gran pena, una impotencia y sabemos que ustedes no se merecen esto, la institución no se lo merece y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo”.

“Reconozco que nos ha faltado mucho y créanme que soy el primero en venir y hacer recapacitar a los compañeros y seguir adelante porque ustedes no se merecen esto, discúlpennos”, finalizó.

Ahora, a varias horas de este encuentro, se ha dado a conocer que sí hay posibilidades de que Jesús Corona regrese como titular en la portería del Cruz Azul.

Y es que de acuerdo con ESPN aseguraron que Jesús Corona será el portero este fin de semana cuando el club cementero reciba a los Gallos Blancos del Querétaro, además de informar que ya se “barajean cambios” en el primer equipo, especialmente en los jugadores Sebastián Jurado, Rafael Baca y Julio César Domínguez.