Tras agredirla, expareja la acusa de violencia en La Laguna

Con 46 kilos de pesos y 1.58 centímetros de estatura, Anahí Andrade es señalada por ejercer violencia física y psicológica por parte de su expareja, de 20 kilogramos más de peso y más de 10 centímetros de altura, quien presentó cargos en su contra ante la Vicefiscalía de Justicia, por lo que ahora teme perder a su hijo de dos años de edad.

Al igual que en el caso de Yamilet, quien mantiene su lucha por reencontrarse con su hijo, también de dos años de edad, y a quien no ve desde el año pasado, Anahí tiene dos procesos en su contra, pese a que en su momento, ella solicitó la presencia de la Policía Municipal de ciudad Lerdo, tras haber sido agredida por su pareja.

"En noviembre del año pasado, el papá de mi hijo nos saca de la casa a golpes y a empujones, nos deja en la parte de afuera, nos deja la casa cerrada y hablo a la policía, viene y me auxilia, nos permiten volver a entrar, al siguiente día acudo a la Vicefiscalía a presentar mi denuncia, cuando voy me dicen que no puedo presentar nada porque el señor ya había acudido, diciendo que lo saqué de la casa, entonces yo era la responsable de ese delito", contó aún desconcertada.

Al insistir, el Ministerio Público dijo que le tomaría la denuncia no por violencia, sino por subsistencia del menor, por lo que fue canalizada al Centro de Justicia para los Niños, Niñas y Adolescentes en Gómez Palacio, en donde el trato fue aún peor.

Una licenciada de nombre Claudia, cuyo apellido no recordó, le dijo que no era posible dicho delito, puesto que al vivir en el mismo domicilio se daba por entendido de que aún los mantenía.

"Me dijo '¿ ya te entrega pensión'. Le dije que no, a lo que me responde, 'ah, pues entonces eres una pendeja', y me pregunta '¿traes abogaditos?', sí, le dije, el que me tramitó el divorcio, 'pues ha de ser un abogado más pendejo que no le pudo sacar la pensión', y yo me salí llorando de ese lugar, del que no me estaban ayudando", relató.

Desesperada acudió al Instituto Estatal de la Mujer, en donde fue atendida y asesorada, y en donde además, la animaron a seguir insistiendo para presentar su denuncia por violencia.

"Llego, me mandan con el psicólogo de la Vicefiscalía, de nombre Noé, me hace una valoración, cuyo dictamen me lo entregan en marzo, en el que indica que no presento ninguna afectación, por lo que mi carpeta no se puede judicializar", relató.

En cambio, su expareja, quien es trabajador en el Cefereso de Gómez Palacio, presentó cuatro denuncias en su contra, una de ellas acreditada por el mismo psicólogo, daños y lesiones.

"Tengo dos carpetas judicializadas, que es la de retención de menores, y la de violencia familiar en mi contra".

"Ya estoy harta, fastidiada y cansada… ¿con quién voy?", dijo Anahí, pero a la vez con temor de que le puedan quitar a su hijo de apenas dos años de edad, "me lo quiere quitar, esa fue la amenaza desde un principio del divorcio".

La intención, dijo, es generar antecedentes penales para poder solicitar la custodia del menor.

Acompañada de Yamilet, que en los últimos meses ha luchado por tener de regreso a su pequeño de dos años, después de casi seis meses de no verlo, teme vivir la misma pesadilla.

Actualmente, Anahí está vinculada a proceso por el delito de retención y sustracción de menores y fue imputada, por el delito de violencia familiar y de pareja, cuya audiencia se desarrollará este 20 de abril, en la que espera que no sea vinculada a proceso, de lo contrario podrían separarla de su pequeño.