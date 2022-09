Transporte en Durango niega mal manejo en entrega de concesiones de taxis

El director de Transporte en el estado de Durango, Héctor Raúl Obregón, negó malos manejos en la expedición de concesiones de taxis así como la entrega de permisos para circular sin placas; aseguró que el 80 % de los concesionarios tienen sus títulos vencidos.

Obregón estuvo ayer viernes en La Laguna para hacer una entrega simbólica de seis títulos de concesión de 31 que se habrán de entregar en días pasados, mismos que, aseguró, pertenecen a personas que ya hicieron el trámite para renovar su título. En el evento también estuvo presente el subdirector de Transporte en La Laguna, Roberto Handam. Las autoridades dijeron que en la región se tiene registro de 65 organizaciones dedicadas a la prestación del servicio público.

"No es un cobro doble, no es recaudatorio, sino que es un beneficio para los concesionarios y una garantía de su concesión además de un beneficio por los descuentos que se otorgan. La desinformación que tienen los propios concesionarios hacia sus agremiados es algo que no nos ha ayudado para dar continuidad", dijo.

Mencionó que cuando menos el 80 % de los 3 mil 900 concesionarios tienen vencidos sus títulos. Dijo que hay concesionarios que no tienen títulos ni los tramitaron pero están registrados en el padrón y cuentan con autorización del ejecutivo del Estado.

La entrega de títulos realizada ayer inició con siete títulos pero dijo que son 31 concesionarios a quienes se les entregará su título renovado debido a que ya hicieron los pagos y faltarían todavía más de 3 mil concesionarios.

En Durango, explicó, hay concesionarios desde 1945, tiempo donde no se otorgaban títulos, sino únicamente un permiso y un número de folio; no obstante, la ley establece qué los sucesores tienen derecho de ser concesionarios.

EXPLICA COBRO

Respecto a lo que señalaban los taxistas informes de una ratificación de concesión, aseguró que la ley establece que para prestar el servicio público el concesionario debe tener la capacidad física y económica para la prestación del servicio.

Mencionó que el cobro de los 5 mil 200 pesos se deriva de un decreto estatal administrativo del 10 de agosto, donde se otorga un beneficio a los concesionarios, mismo que consideró se desvirtuó.

Lo anterior porque explicó que la última vez que se entregaron títulos de concesión a los transportistas fue entre los años 2000 y 2002, por lo cual ya vencieron esos títulos y la ley establece que el concesionario tiene tres meses previos a la fecha de su vencimiento para hacer una solicitud del nuevo título para que el Estado lo otorgue, lo que no se tramitó por el proceso electoral que hubo este año.

Enfatizó que lo que se está cobrando corresponde al derecho del título de concesión en donde se amplia la autorización por 20 años más. Dijo que en base a la ley el costo del pago del título equivale al 30% del valor de la concesión (que son unos 30 mil pesos pues aseguró que una concesión cuesta unos 120 mil pesos) a lo cual se sumó por iniciativa del gobernador un descuento del 90% sobre esos 30 mil pesos; es decir, en total pagarían 5 mil 200 pesos incluyendo otros impuestos adicionales.

Dijo que el otro de beneficio aparte que se les va a entregar los títulos el decreto tiene el objetivo de aplicar el incentivo llamado "borrón y cuenta nueva", que significa que las personas que tengan adeudos del 2021 hacia atrás podrán pagar únicamente lo correspondiente al 2022 y el pago del título es decir: 5 mil 200 pesos del título y 3 mil 300 del refrendo 2022 que además tiene ya un 75% de descuento aplicado porque anualmente por el refrendo se pagan 8 mil 900.

La fecha límite que tienen quienes quieran renovar la concesión es el 12 de septiembre y no se puede ampliar porque no puede ir más allá del 15 de septiembre, que es cuando concluye la administración estatal.

También dijo que es falso que se estén otorgando permisos para circular sin placas y exhortó a que le muestren ejemplos de lo anterior. No obstante dijo que al inicio de la administración estatal todavía se venía arrastrando un cúmulo de permisos que se otorgaban a los transportistas interejidales figura que además no se contempla en la ley de manera permanente sino de manera provisional por una sola ocasión y hasta por 30 días siempre y cuando se justifique la necesidad de ese servicio.

"Yo estoy en la mejor disposición de aclarar pero los cobros los hace directamente finanzas y la autorización de concesiones tienen que ser a través del ejecutivo del estado su servidor no tiene facultad para autorizar la entrega. Yo doy la cara en cualquier momento yo estoy muy tranquilo y también estoy en un proceso de entrega recepción en dónde será una evaluación de mi labor y serán las observaciones correspondientes he tenido revisiones constantes tanto en la región Laguna como en Durango".

NIEGA COMPROMISOS

Mencionó que en el 2017 hubo una entrega de placas a diversas organizaciones que ha sido motivo de reclamos al gobernador; no obstante, dijo que esas cerca de 300 fueron entregadas de manera irregular por lo cual se abrieron algunas carpetas de investigación porque fueron objeto de denuncias.

"Me extraña que digan que mi compromiso era regularizarlas cuando ya no tengo la facultad de regularizar mucho menos de cobrarlas pues quién hace los cobros de la Secretaría de Finanzas".