Transporte 'digital' se resiste a regularizarse en Coahuila

Jesús Manuel Villalobos Amezcua, titular de la Subdelegación Regional del Transporte y Movilidad del Gobierno de Coahuila en La Laguna, admitió esta semana que los operadores de plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y similares se resisten a regularizar su situación legal en el estado de Coahuila y específicamente en la Comarca Lagunera, esto debido a la "alta capacidad" de organización que han desarrollado para evadir operativos de revisión que se montan de parte de las autoridades.

El funcionario señaló que dichas plataformas deben de someterse a la ley local para poder operar sin mayores consecuencias, para ello han estado ejecutando operativos de revisión en diversos cruceros de los municipios de La Laguna, principalmente Torreón; sin embargo mantienen un perfil bajo y realizan maniobras coordinadas para evitar ser detectados en flagrancia, lo que dificulta la aplicación de sanciones que, cabe señalar, son elevadas para quienes operan unidades de ese tipo.

"Hay una situación donde ha ido muy lento (proceso de regulación) porque a las aplicaciones de plataformas digitales no les interesa tener bien informados a sus usuarios, a las personas que están afiliando, la verdad de las cosas es que ellos afilian a todo mundo y no le dan la información que deben tener, una licencia tipo 'D', un tarjetón para plataformas digitales, inclusive que sus choferes que tienen que ser los propietarios de los vehículos y que tienen que tener una facturación de 2 mil 750 UMAS con una antigüedad de 5 años, no les informan, ellos lo que quieren es recabar el 30 por ciento del viaje que dan diario y no pagar los impuestos... Para ellos es un buen negocio estar afiliando sin ninguno de los requisitos".

Villalobos informó que además, la operación de muchas de esas plataformas representa un riesgo para los usuarios, pues se han detectado gran cantidad de casos en las que las unidades ni siquiera cuentan con el seguro correspondiente y debido a que traen placas de vehículo particular, lo que expone a los pasajeros a consecuencias graves en caso de que sean parte de algún accidente de tráfico, situación que no ocurre por ejemplo con taxis regulares y hasta camiones de ruta.

Señaló que en lo que va de este año se han regularizado solamente 13 vehículos de dichas plataformas, aunque se trata de una cantidad prácticamente simbólica, comparada con el censo estimado de casi 2 mil vehículos de ese tipo de servicio; no obstante advirtió que serán reforzadas las acciones de detección de esas unidades, esto con el objetivo de obligarlas a que se regularicen y cumplan con la ley.

"Prácticamente nada, no se han acercado, los estamos acercando con operativos y vamos a seguir para que cumplan... En un operativo si ellos presentan su factura y cumplen con las UMAS y cumplen con algunos de los requisitos, nosotros los acercamos y en vez de hacerles la multa, que son alrededor de 64 mil pesos una multa, porque son de 300 a 500 salarios mínimos, pues mejor los registramos, eso que van a gastar en la multa que lo gasten en su registro y es lo que estamos invitando, a todas las personas que tengan un servicio de plataformas digitales, que mejor se acerquen a la delegación... Se resisten, están muy organizados en 'grupitos', pero bueno, les decimos que mejor voluntariamente se acerquen antes de que sean multados", dijo el funcionario estatal.