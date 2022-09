'Tramitología era el talón de Aquiles en Desarrollo Económico', señala directora

En reunión con empresarios, Kena Yáñez Martínez, directora de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Torreón, dijo que el talón de Aquiles en esta área era la tramitología para las licencias de funcionamiento.

"Yo creo que había un área muy gris en ese sentido", comentó, "a mí no me toca juzgar el pasado, lo que me toca es construir el futuro y lo que estamos haciendo es construir con total transparencia, que los empresarios tengan las mejores condiciones para operar y crecer en Torreón".

La funcionaria dijo que se tuvo una campaña para que no se recurra a los "coyotes" o gestores, pues no son necesarios y que se cuenta con un área de Gestión Empresarial con la finalidad de apoyar a este sector con trámite expeditos, no obstante, indicó que el reto es que, para otorgar la licencia, tiene que haber permisos previos y títulos de propiedad en orden.

"Si esos papeles están en orden, la licencia sale rápido, si esos papeles no están en orden, entonces hay que apoyarlos a ponerlos en orden y eso puede tardar más, pero no es que la licencia tarde, es la papelería que traían", comentó.

Yáñez Martínez señaló que se ha buscado aplicar sanciones a los "coyotes" pero se revisa el tema legal al respecto.