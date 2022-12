Trámite para becas 'Benito Juárez' causa molestias en Palacio Federal de Torreón

Padres y madres de familia denunciaron saturación en el sistema de citas en línea para realizar el trámite para la Beca Universal para el Bienestar “Benito Juárez” de Educación Media Superior que otorga el Gobierno federal.

Esta situación provocó que esta tarde se generaran aglomeraciones y una serie de inconformidades en el Palacio Federal de Torreón pues quienes tuvieron dificultades para agendar su cita a través de Internet acudieron al edificio de gobierno para intentar inscribirse al programa. Muchos no tuvieron éxito pues en uno de los accesos principales había un letrero que decía “Atención únicamente con cita”, para planteles programados del 5 al 9 de diciembre y para rezagos de los municipios de Torreón, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Matamoros.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Mónica es originaria del ejido La Conchita Roja y llegó a las 6 de la mañana al Palacio Federal acompañada de su hija, estudiante de Telebachillerato Comunitario. “Nos venimos bien temprano en el camión porque hemos tratado de sacar la cita por el internet pero no se puede, no nos dan la cita. Yo soy de La Conchita Roja y me toca del 5 al 9 de diciembre pero pues no hemos podido sacar la cita, ¿cómo le vamos a hacer?, ya gastamos en el café internet, en poner saldo.

Por eso nos venimos a ver si nos atienden pero nos dicen que nomás dan 40 fichas sin citas y pues somos muchos y no alcanzamos, yo tengo mi trabajo y no puedo estar faltando. Aquí estamos con hambre, con sueño, deben de abrir más módulos, dicen que este Gobierno es mejor pero no, no creo, ni este ni otros gobiernos”. Era la una de la tarde y Mónica seguía a la espera.

La queja de la mujer fue la misma que hicieron otras personas que estaban formadas desde temprano en la fila. Algunos señalaron que incluso una señora se desmayó.

Sanjuana acudió desde el ejido Nuevo León de Francisco I. Madero y manifestó su molestia porque no funciona el sistema de citas y porque para ella es muy complicado desembolsar 60 pesos de ida y vuelta para trasladarse hasta el Palacio Federal.

La beca en mención está dirigida a las alumnas y alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta para que puedan continuar y concluir sus estudios. El apoyo consta de 840 pesos mensuales que se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.