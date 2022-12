Traficante ruso Víktor But apoya la campaña militar en Ucrania

El traficante de armas ruso Víktor But, que fue intercambiado el jueves después de 14 años tras las rejas por la baloncestista estadounidense Brittney Griner, afirmó hoy que apoya la campaña militar rusa en Ucrania y que si pudiera se ofrecería como voluntario.

"Lo apoyo plenamente, si hubiera tenido la oportunidad y las habilidades necesarias, ciertamente me habría ofrecido como voluntario", señaló en una entrevista con la cadena de televisión rusa RT.

But, que fue condenado en EUA a 25 años de prisión por tráfico de armas y que siempre ha negado su culpabilidad, señaló que no podía entender por qué Rusia no había iniciado la intervención bélica en Ucrania antes, pero sostuvo que en 2014 "no estábamos preparados".

También aseguró que siempre tuvo un retrato del presidente ruso, Vladímir Putin, en su celda en la prisión federal de Marion, en Illinois.

"Sí, siempre", dijo. "Estoy orgulloso de ser ruso y de que nuestro presidente sea Putin", añadió.