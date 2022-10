Trabajan en la secuela de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red puede estar mucho más ocupado de lo que esperas. El desarrollador ha compartido una hoja de ruta a largo plazo que elabora y amplía sus planes.

Secuela de "Cyberpunk 2077"

Para empezar, un proyecto con el nombre en código "Orion" es efectivamente una secuela de "Cyberpunk 2077" que "desarrollará aún más el potencial" de la franquicia de ciencia ficción. Está en desarrollo por los equipos de CDPR en Boston y Vancouver.

Y aunque no es ningún secreto que se está trabajando en un nuevo juego de "The Witcher" basado en Unreal Engine 5 (entró en preproducción esta primavera), en realidad es solo el comienzo de una nueva trilogía.

Es posible que tampoco tengas que esperar mucho para ver la historia llegar a su conclusión. CDPR espera lanzar los tres juegos en un lapso de seis años, con el primero (nombre en código "Polaris") sirviendo como base tecnológica para los dos restantes.

Nuevos juegos en camino

Otros títulos incluyen "Sirius", un spin-off de "The Witcher" con elementos en solitario y multijugador dirigidos a una "audiencia más amplia". Está desarrollado por el estudio The Flame and the Flood The Molasses Flood.

Otro proyecto, "Canis Majoris", es un juego del universo Witcher "completo" creado por un desarrollador externo que usa UE5. Y no, CDPR no se quedará atrapado haciendo juegos de Cyberpunk y Witcher por toda la eternidad.

"Hadar" será un universo nuevo, desde cero. Todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo (el trabajo conceptual solo comenzó en 2021), por lo que es probable que falten años.

Independientemente de lo que juegues, debes esperar que el juego en línea se convierta en una característica básica. En su presentación de hoja de ruta, CDPR dijo que "la mayoría" de sus nuevos juegos tendrán un componente multijugador. La compañía se mostró tímida sobre lo que esto implicará.

CDPR no es tímido acerca de las razones de la expansión. El catálogo más amplio y la cooperación con desarrolladores externos lo ayudarán a "llegar a nuevos consumidores" mientras mantiene tres franquicias duraderas.

Si todo va bien, un productor mejor conocido por lanzamientos raros centrados en un solo jugador ofrecerá un flujo constante de juegos que lo ayudarán a convertirse en un nombre familiar similar a Activision Blizzard y Ubisoft, en tamaño, aunque con suerte no en calidad.