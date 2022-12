Trabajan bajo protesta en hospital del ISSSTE en Gómez Palacio

Ayer por la mañana la delegación sindical de la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, colocó tres lonas en los accesos principales para denunciar supuestos malos manejos administrativos en el centro de trabajo. Además, señalaron que estarán trabajando bajo protesta ante la falta de respuesta de las autoridades locales y estatales.

"Ante la nula intervención de nuestras autoridades locales y estatales, nos manifestamos en inconformidad. Trabajamos bajo protesta sin prejuicio de los pacientes", dicen las lonas.

Francisca Muñoz Hernández, delegada sindical, dijo que han tenido varios problemas con la administradora de la clínica, Alejandra Villarreal Meza, al grado de que la relación "ya es insostenible". Indicó que han tenido diferencias por el estacionamiento de la unidad médica además de que se han presentado malos manejos de los interinatos por parte del área administrativa, ya que a los trabajadores les han pedido cierta cantidad de dinero para el envío de su papelería. Esto pese a que en el ISSSTE se cuenta con un contrato de valija con una empresa de transporte para que se mande cualquier documentación.

Comentó también que en la clínica hospital "no hay dinero para cubrir suplencias, no hay dinero para cubrir económicos, no hay dinero para cubrir vacaciones de los médicos pero sí hay dinero para pagarle dos secretarias y un asistente. La relación es insostenible y anteriormente ya habíamos pedido su destitución".

Comentó que esta situación ya se notificó a autoridades estatales, así como al Órgano Interno de Control del ISSSTE pero que hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno.

De no haber repuesta, amagan con un plantón. Muñoz Hernández agregó que la delegación sindical se compone por 321 trabajadores de la salud y que recién tuvieron una reunión en la que 258 personas firmaron un oficio manifestando inconformidad.

ATENCIÓN EN ISSSTE

Ayer mismo un grupo de trabajadores denunciaron fallas en la caldera, de tal forma que "todo el material que se mete a esterilizar sale mojado y en ocasiones no tenemos agua caliente para el baño de los pacientes".

Otro problema es que la lavadora industrial para las sábanas está funcionando "pero está tirando agua como si fuera una cascada, es un peligro porque se pueden caer los trabajadores o puede haber un electrocutado. Se ha reportado y reportado y no se ha solucionado nada".