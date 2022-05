Trabajadores de El Salvador marchan por derechos laborales

Cientos de trabajadores de El Salvador marcharon este domingo para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y en contra de algunas decisiones del presidente Nayib Bukele con motivo del Día Internacional del Trabajo y rechazaron que las protestas se hayan realizado en defensa de las pandillas.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.

En este contexto, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, afirmó esta semana que las marchas convocadas por diferentes sindicatos y organizaciones sociales para el Primero de Mayo serían "en defensa" de las pandillas.

Sonia Urrutia, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo a periodistas que "es una completa falta de respeto a la clase trabajadora que se nos vincule con pandillas" y subrayó que las protestas, que salieron desde diferentes puntos de San Salvador, "llevaban el único objetivo de reivindicar a los trabajadores y exigir el cumplimiento de nuestros derechos laborales".

Urrutia criticó que "el Gobierno de Bukele excluya a la clase trabajadora que no es afín a ellos" y denunció que "a varios compañeros sindicalistas se les ha criminalizado por el simple hecho de pensar diferente".

"No somos delincuentes, ni tenemos vinculación con pandillas. Somos trabajadores que le venimos a exigir a Bukele que nos tome en cuenta, que nos respete, que no pase por encima de nosotros y que no tome decisiones que atenten contra la clase trabajadora y contra el pueblo en general", apuntó.

Las marchas concluyeron en la Plaza Capital General Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica y ubica en pleno corazón de San Salvador, sin ningún incidente.

En redes sociales se denunció de la instalación de "varios" retenes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército en las entradas de la capital para someter a revisión a los ciudadanos que se dirigían a las protestas.

Mientras, autoridades del Gobierno salvadoreño realizaron un evento en un hotel de la capital con otros representantes sindicales.

En el evento se anunció que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista y que este domingo cumple un año de gestión, un documento para la ratificación de cinco convenios internacionales.

Se trata de los convenios 102 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la norma mínima de seguridad social, el 148 sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo y el 154 sobre negociación colectiva.

Además, del 183 relacionado a la protección a la maternidad y al convenio 190 que trata sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, según lo señaló el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.