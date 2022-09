'Torreón tiene una energía muy bonita', asegura Alan Ibarra, vocalista de Magneto

El cantante, Alan Ibarra, dejó el pasado domingo MasterChef Celebrity, y es que unos tamales que cocinó, no le quedaron bien y eso causó su salida.

"Ya no quiero ver ni un pin...tamal en mi vida", dijo entre risas en entrevista con El Siglo de Torreón y añadió que, "La neta no me traumé para nada, cero. Fui al único que se le cocieron los tamales a la primera cocinada, lo que me falló es a la hora de echarles la salsa encima".

Lejos de estar triste, el vocalista de Magneto se encuentra contento y es que en "La cocina más famosa de México" se divirtió de lo lindo y además hizo grandes amigos.

"Me quedo corto con toda la cantidad de regalos que me llevo de MasterChef. Es una experiencia increíble e inolvidable, en verdad que haber estado ahí, ha sido una chulada".

Vía telefónica, el intérprete de Vuela vuela dio a conocer que no es un novato en la cocina.

"Lo que más he hecho son pastas. He elaborado bastantes cenas de Acción de Gracias. Hacía pato a la naranja, pero el pato completo. Tengo una receta de puré de camote rústico", detalló.

Alan no descartó durante la charla abrir un restaurante en un futuro.

"Me gustaría retomar todo lo que aprendí y capitalizarlo. Me gustaría asociarme con alguien para abrir un lugar de comida, si funciona, bien y si no, pues cerramos y no pasa nada", manifestó.

Por otro lado, Ibarra manifestó que Magneto sigue con sus presentaciones, tanto del 90's Pop Tour como de ellos.

"Este sábado tenemos evento con los 90's en Mérida y de ahí vamos a andar en Estados Unidos. Esperamos muy pronto volver a Torreón".

En ese sentido, Alan Ibarra le, "echó flores" a la Comarca Lagunera.

"Es la tierra de Elías (Su compañero de Magneto). ¡Qué rico se come en Torreón!, Torreón tiene una energía muy bonita, tan es así que duermo muy rico cuando estoy por allá", expresó.