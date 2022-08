Torreón revisa reestructuración de rutas, calidad del servicio y tarifas en el transporte público

Se analiza reestructuración de rutas, calidad del servicio y tarifas en el transporte público de Torreón, con miras a la puesta en marcha del Metrobús.

El alcalde, Román Alberto Cepeda González, dijo que han sostenido reuniones con los transportistas en relación al aumento de tarifa que han solicitado, así como la posibilidad de una reestructuración de las rutas urbanas.

"Lo más importante es que nadie quede lastimado en un acuerdo de esa naturaleza, al contrario, que todos puedan ganar y que el mayor ganador sea el usuario, pero entendiendo que es negocio para algunos, para los transportistas, pero que se algo loable, algo que mejore el transporte, la calidad, hay que cuidar los intereses de toda la gente", comentó.

El edil señaló que, parte de lo que se ha revisado, es la reestructura de las rutas, como lo han solicitado algunos grupos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de modo que se tienen reuniones con representantes del Municipio de Torreón y se han evaluado los acuerdos en relación a este tema.

"Es importante las nuevas rutas, las rutas alimentadoras, los nuevos puntos, la calidad, el transporte, la ruta intermunicipal también, va todo de la mano, insisto, no podemos tomar una decisión ahorita y en octubre revisar otra vez, que es cuando se ocupa, las tarifas, entonces, tenemos que hacer una revisión integral", dijo.

Cepeda González dijo que el sistema de prepago también será revisado, bajo mecanismos que sean accesibles para la ciudadanía.

"Es una reunión que tiene que ver con todo: con las nuevas tarifas, con las rutas alimentadoras, de alguna forma son las reuniones previas rumbo a la toma de decisiones que se tienen que dar", expresó.

Dijo que se busca abordar estos temas, que pudieran generar contratiempos, de modo que se puedan ir "digiriendo" y avanzar en ello.

Aseguró que se tiene disposición de mejorar las rutas.

"Y si, al final del día, hay alguien que tenga la ruta y no esté en disposición, hay otros concesionarios que tienen la disposición de hacerlas, aquí no se quiere afectar a nadie, se quiere llegar al mejor de los acuerdos, tomando en cuenta que no sea a costa de nadie, al contrario, que sea un ganar-ganar, que aquí no pierda nadie y mucho menos los usuarios", insistió.

El alcalde dijo que el negocio de los transportistas puede ser loable y con la mejora de las unidades, de las condiciones, y con nuevas y mejoras rutas. Aseguró que no se están haciendo negociaciones fuera de lo que tiene que ver el Metrobús, sino que van de la mano.

"Va en un mismo sentido, son dos paralelas pero que tienen que ver, están considerándose en los dos acuerdos justamente el que no sea un tema aislado del otro, sino que vayan de la mano para que vayan coincidiendo en cuanto a decisiones, tarifas, por eso yo menciono la ruta intermunicipal, que es parte del Metrobús", dijo.