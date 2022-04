Torreón registra dos agresiones armadas por robos este 2022

El jefe de la Policía de Torreón, César Perales, informó que estarán apoyando a la Fiscalía del Estado de Coahuila respecto a las indagatorias del asesinato ocurrido esta semana en la colonia Miguel Hidalgo, en la cual un adulto mayor recibió un disparo mortal de arma de fuego cuando intentaba defenderse de un ladrón que había entrado a su vivienda.

Se trata así del segundo hecho de violencia en el que se agrede a una persona utilizando un arma de fuego durante este año en Torreón, el primero ocurrió en marzo pasado, cuando una encargada de una miscelánea recibió un disparo en el abdomen también de parte de un ladrón, en ese caso se reportó que pese a la lesión de gravedad, la víctima no perdió la vida.

Perales señaló que se trata aún de casos específicos y que no representan una tendencia, por lo que mantendrán las acciones de vigilancia regulares en los diversos sectores de la ciudad, de forma que se puedan inhibir las acciones delictivas y en sus diversas modalidades, especialmente el robo violento, mismo que no ha podido tener una incidencia hacia la baja en este año.

VER MÁS Hombre recibe dos balazos durante robo en Torreón

"Es el segundo evento, pero es el primero donde alguien pierde la vida, la otra persona afortunadamente no pasó así, como en las diferentes reuniones (de seguridad), digo ya llevamos 14, podrán darse cuenta que los delitos se están convulsionando a respuesta de la Policía, ahorita es 'lo que me lleve y rápido'... Se ha mantenido a diferencia de una reunión a otra el robo violento, es violento con una navaja, con una supuesta arma de fuego, hasta la intimidación por voz, pero están habiendo de uno a dos eventos a diferencia del año pasado, no se está desbordando".

Pese a ello admitió que se trata de un hecho significativo por el impacto que se genera entre quienes son víctimas de los robos violentos, aunque en términos de estadística se trata solamente de máximo 2 eventos más que en los mismos periodos del año 2021.

También afirmó que otras acciones como los patrullajes y recorridos de agentes en la zona Centro de Torreón se han incrementado, esto ante el aumento de la movilidad de la población y en consecuencia de que se han levantado restricciones relacionadas a la pandemia del COVID-19.

TAMBIÉN LEE Fiscal descarta grupos organizados detrás de robos en sector rural de Gómez Palacio

Daniel Rocha considera que no representan 'señales de alerta'

En todos los casos, buscan evitar que con esa misma movilidad se registren aumentos en los delitos patrimoniales y de otro tipo, no solamente en el Centro, sino en los diversos sectores de la ciudad.

Dentro de la Décimo Cuarta Reunión de Seguridad de Torreón, además se destacó la disminución del 12 por ciento en el robo a vivienda, esto en la semana del 24 al 30 de marzo y en comparación con la semana anterior; también se informó sobre la disminución del 37 por ciento en robo a comercio con violencia y una baja del 33 por ciento en los robos a vehículo, tanto con violencia como sin violencia.