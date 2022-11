Torreón está bien bonito, dice Carlos Rico

"Hace rato que no voy a Torreón, tengo ganas de ir a bailar y a comerme unas gorditas. Torreón está bien bonito", así se expresa el comediante Carlos Eduardo Rico de la Comarca Lagunera, sitio al que prometió volver pronto.

Carlos Eduardo ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón. Además de "chulear" la región, dio los detalles de su salida de MasterChef Celebrity el pasado domingo y adelantó que viene un proyecto muy especial para su carrera.

"Fue una experiencia enriquecedora de vida y de cocina. Ahora, ya tengo muchos pretextos hermosos para cocinar con mi esposa y mi hijo, sin duda, le agarré amor y gusto a la cocina", mencionó.

Rico quedó tan contento con esta vivencia que analiza ingresar al negocio de la gastronomía.

"Estoy pensando que si junto una 'lanita', igual pongo un negocio de comida muy especial que estamos planeando mi hijo y yo", comentó.

Sobre el término de su participación en "La cocina más famosa de México", Carlos Eduardo comentó que fue por un error a la hora de elaborar unos churros.

"Yo nunca había hecho churros, porque como ustedes saben los que estamos en MasterChef no somos chefs, solo somos aficionados a la cocina; había hecho pasteles o crepas, pero no churros y me falló la masa, aunque de eso nacieron los taco churros".

El cómico mencionó que durante su estadía en el programa hizo grandes amistades, en especial, con Arturo López Gavito.

"Arturo es uno de los regalos más grandes que me dio MasterChef. Cualquier cosa que venga de él, lo voy a tomar siempre a bien. Con Alejandra Ávalos reforcé mi amistad", contó.

Carlos Eduardo compartió muy entusiasmado que viene un proyecto que confía, sorprenderá a la audiencia.

"El año que entra les daré un adelanto de lo que viene. Es un programa genial. Cuando me den bandera blanca podré contarles los detalles".

En donde se ha sentido muy a gusto Rico es en TikTok, plataforma que le ha servido para mostrar su talento a las nuevas generaciones.

"Estoy muy feliz en esa red social jugando con la gente, haciendo mis batallas y además puedo ayudar a las personas. Mi humor es familiar y creo ha encajado a la perfección en TikTok".

En ese sentido, Rico explicó que justo porque su comedia es blanca no ha tenido problemas con la actual cultura de la cancelación.

"He tenido una ventaja ante eso porque cuento chistes sin groserías. Nunca he hecho bromas agresivas. Llegue a pensar que mi humor ya no estaba funcionando, sin embargo, constaté gracias a MasterChef que las familias sí se reúnen para ver este programa y mi comedia les gusta, así que eso quiere decir que debo seguir por el buen camino de la comicidad".

Por otro lado, Carlos Eduardo externó que ya se encuentra listo para celebrar la Navidad con sus seres queridos.

"Los días 24 y 25 de diciembre, para mí, son sagrados. La paso en casita, al lado de la familia. El 31 sí voy a trabajar", puntualizó.