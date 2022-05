Torreón espera apoyo federal por norma antiarsénico

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, aseguró que esperan apoyo especial de parte del Gobierno federal en el tema de agua potable, esto luego de que se publicaron modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 127 de la Secretaría de Salud en materia de agua para consumo humano, mismas que obligan a la autoridad municipal a bajar de 0.025 miligramos de arsénico por litro de agua a 0.010 miligramos, situación que deberá de ser cumplida en un plazo máximo de un año y de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuestionado ayer viernes por El Siglo de Torreón, el mandatario señaló que se mantendrán al pendiente de la coordinación y las acciones que se definan desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua), oficina con la que han procurado una cercanía desde el primer día de este año y en búsqueda de soluciones al abasto y calidad del agua entre la población; dijo que específicamente en ese tema espera alguna notificación de parte de la autoridad federal, de forma que se pueda dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127 y que se pueda dotar de agua saludable a todos los habitantes de la ciudad de Torreón.

TAMBIÉN LEE 'Aguas' con el arsénico, estas son sus consecuencias

La exposición constante a altos niveles de arsénico puede ocasionar problemas a la salud

"Yo espero que sí (haya apoyo), nosotros hemos trabajado y hasta ahorita llevamos una buena coordinación, particularmente con la Comisión Nacional del Agua, y en este caso bueno, será con Medio Ambiente donde también podamos colaborar, trabajando juntos, no solamente es importante dotar agua que ahorita es lo urgente, sino dotar agua de calidad, es fundamental también".

No obstante, el alcalde recordó que de la administración municipal pasada se dejaron diversos pendientes y se omitieron acciones "clave" de mantenimiento, como fue en el caso de los 15 filtros antiarsénico que tiene el Simas Torreón y que se recibieron prácticamente fuera de servicio, generando riesgos a la población humana y mayores complicaciones técnicas para el organismo en este arranque de año.

"Sobre todo que de los 15 mecanismos para controlar el arsénico que existían, no encontramos ninguno trabajando, hoy trabajan los 15, se actualizaron los 15, no había uno solo trabajando en esta administración... lo que sí sé es que de los 15 mecanismos para controlar el arsénico existentes y que teníamos, no había el primero de enero uno solo trabajando".

De la misma forma aseguró que están tomando en cuenta ese tema del arsénico en la perforación de los nuevos pozos de agua potable de este año, además de situaciones del abasto regular como los llamados estudios de telemetría y que garanticen en el corto plazo un suministro suficiente en términos de "calidad y cantidad".

VER MÁS Torreón, en aprietos por nueva norma antiarsénico

Investigador sugiere retomar uso de filtros para la remoción del arsénico

"Aparte de la telemetría no solamente en los pozos, sino en los tanques también de almacenamiento permanente, vamos por la tecnificación del agua y vamos con todo", aseguró Cepeda González.

Se proyecta que este año se entreguen cinco nuevos pozos a la ciudadanía de Torreón, de los cuales unos ya están en proceso de perforación y se espera que puedan comenzar a ser entregados a finales de este mes de mayo o principios de junio, esto según han informado las propias autoridades.

Modifican norma antiarsénico

Destaca alcalde de Torreón el ánimo de cooperar en ese tema y en otros con el Gobierno federal:

*La Norma Oficial Mexicana (NOM) 127 de la Secretaría de Salud se modificó al establecer que el límite de arsénico presente en el agua para consumo humano pasará de 0.025 miligramos de arsénico por litro de agua a 0.010, esto en un lapso de máximo un año.

*Autoridades del Municipio de Torreón deberán resolver dicha situación de la mano del Gobierno federal.