Torreón, aún sin Centro de Conciliación Laboral

Se cumplió el plazo para arrancar con el nuevo sistema de justicia laboral en Coahuila y en Torreón aún no está listo el Centro de Conciliación Laboral, por lo que los nuevos expedientes, que ya no se reciben en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), se deben llevar, de forma provisional, al tercer piso de la notaría pública número 69.

El edificio privado, ubicado sobre el Paseo Morelos y calle Jiménez, pertenece al notario público Ricardo Delgado Robles.

El Centro de Conciliación Laboral de Torreón estará ubicado en el antiguo Hospital Militar, detrás del auditorio municipal, sin embargo, en el sitio aún hay trabajadores de la empresa Corella que avanzan a marchas forzadas, pues las oficinas no han terminado de ser adecuadas, por lo que siguen repletas de escombro y desechos de construcción.

Enrique Rodríguez Caro, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, explicó que ya se cerró el acceso a demandas nuevas en las Juntas y se trabaja con los Tribunales, mientras que el Centro de Conciliación Laboral opera de forma provisional en el inmueble privado.

"No es la forma definitiva pero sí nos están proveyendo justicia, no se nos ha dicho por cuánto tiempo será de esta forma", expuso, "nuestros agremiados señalan que está operando bien, con cuatro conciliadores, pero tienen dos días, no podemos juzgar el trabajo en dos días, sería muy aventurado decirlo".

SIGUE PENDIENTE

La Secretaría del Trabajo informó que Torreón contaría con un Centro de Conciliación Laboral que tendría 10 conciliadores, un director, notificadores y toda una estructura orgánica ad hoc al nuevo modelo laboral, aunque de momento sólo hay 4 conciliadores y el acondicionamiento del Centro aún no está concluido.

A partir de esta semana arrancó el nuevo sistema de justicia laboral, se estima que tomará cerca de cuatro años resolver los expedientes pendientes para que desaparezca la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Torreón, que ya dejó de recibir demandas nuevas, así como convenios fuera de juicio, pero el trabajo seguirá en las mismas condiciones al interior de esta oficina estatal.

Existen cerca de 10 mil 200 expedientes en trámite que deberán seguir su curso normal hasta que concluyan, de acuerdo a lo que establece la Ley actualmente, pues estos documentos ya no pueden migrar al nuevo sistema laboral.

La Secretaría del Trabajo dijo que en el estado se estima un rezago de 30 mil expedientes y se espera conciliar el 80 por ciento.

REFORMA LABORAL

De acuerdo al decreto emitido por el gobierno federal, se anunció de manera oficial que el pasado lunes 3 de octubre se inició la tercera etapa de la puesta en marcha de la reforma de justicia laboral en las 11 entidades que faltaban, entre ellas Coahuila.

Con ello, las juntas de conciliación y arbitraje locales dejan de recibir casos individuales y colectivos y comienzan a operar los tribunales en la materia.

Las autoridades estatales tuvieron ayer, en Saltillo, un evento protocolario de inicio del nuevo sistema de justicia laboral.