Torreón aplicará reglas severas a los motociclistas

Pese a que el Artículo 42 del Reglamento de Movilidad de Torreón detalla las condiciones en las que deben de circular motociclistas, así como de las precauciones que deben atender para evitar ser sancionados, son prácticamente inusuales los casos de quienes manejan ese tipo de unidades atendiendo la norma a cabalidad.

Destaca la insistencia a no portar el respectivo casco protector y de ir acompañados por dos o más pasajeros, incluso de menores pequeños, lo que representa un riesgo para ellos mismos y para quienes manejen un vehículo de mayores dimensiones y puedan encontrarlos en la vía pública.

Ante ese panorama las autoridades municipales han emprendido una campaña que, por el momento no cuenta con objetivos de sanción como tal, aunque sí se busca generar reflexión y cultura entre quienes son propietarios y conductores de motocicletas, no solamente en el tema del equipamiento y de las determinaciones del Reglamento de Movilidad, sino en el llamado "manejo responsable".

Según ha informado la autoridad, en lo que va de este 2022 suman ya 141 conductores capacitados y certificados con un diploma de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), el curso es implementado por la Dirección Movilidad Urbana, con aval del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

Como parte de dicha acción municipal además se ubican a motociclistas que no porten casco, placas de circulación y licencia, con el objetivo de que puedan cumplir con dichos requisitos y que puedan circular con mayor seguridad.

ANTECEDENTE EN GÓMEZ PALACIO

Cabe recordar que durante este año la administración municipal de Gómez Palacio también ejecutó una acción sobre los motociclistas, a diferencia de Torreón sí se aplicaron sanciones y hasta decomiso de unidades que se encontraban fuera de norma, la situación derivó en reclamos y hasta manifestaciones de ese tipo de conductores, quienes acusaron una persecución y represión de parte de las autoridades municipales.

Finalmente las acciones fueron disminuyendo en intensidad, pero abrió el debate público a nivel metropolitano respecto a las condiciones de legalidad y seguridad en las que circulan los motociclistas de la Laguna.

Por el momento las autoridades municipales de Torreón no han iformado si habrá alguna acción de sanción mediante instalación de filtros de revisión, esto respecto a los motociclistas; incluso en su momento el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, adelantó que se buscará en todo momento privilegiar la capacitación, la prevención de los percances y la cultura vial, no solamente entre los motociclistas, sino entre quienes manejan todo tipo de vehículos, incluso los no motorizados.