Torneo de lujo en Acapulco; arranca el Abierto Mexicano con grandes figuras del tenis

Cinco de los mejores seis tenistas del ránking de la ATP, así como otros jugadores de gran calidad, estarán presentes en Acapulco para disputar un Abierto Mexicano que tiene un cuadro de lujo para esta edición.

Nadal, número 5 en la ATP, jugará por primera vez luego de conquistar el Abierto de Australia, con lo que llegó a 21 títulos de Grand Slam, el tenista que más ha ganado en la historia.

El manacorí ha sido campeón tres veces en Acapulco, por lo que buscará su cuarto título para alcanzar a David Ferrer y Thomas Muster como los máximos ganadores.

AGRADECE A MÉXICO

"En Latinoamérica siempre me he sentido apoyado y querido y en México no es excepción, lo he dicho muchas veces, no solo en Acapulco, he estado en distintos lugares del país donde he sentido el cariño y apoyo de la gente, no puedo dar más que gracias al pueblo mexicano", afirmó Nadal.

El español tendrá un duro reto en la primera ronda, al enfrentarse mañana a Reilly Opelka, quien llega tras coronarse en Dallas y llegar a la final de Delray Beach.

"Por ahora no estoy pensando en esas cosas (sus rivales), estoy feliz de poder jugar al tenis, de seguir compitiendo. Estoy aquí por la ilusión de competir bien, el resultado será el que será, pero tratare de disfrutar el escenario", mencionó.

Los organizadores tenían un especial interés en tener a Nadal en el cuadro para esta edición, porque el torneo estrenará una nueva sede, la arena GNP. Se mantiene en Acapulco, pero ya no en el complejo que estaba dentro del hotel Princess.

"No creo que haya un solo torneo en el planeta que no quiera tener a 'Rafa', especialmente después de lo que hizo en Australia, pero él ha sido parte de la historia del torneo, desde el 2005 que se le otorgó un wild card cuando tenía 18 años", dijo Raúl Zurutuza, director del torneo.

DANIIL MEDVEDEV VA POR EL PRIMER LUGAR DE LA ATP

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev, que perdió ante Nadal la final en Melbourne, buscará ganar el torneo para desbancar del primer lugar del ránking de la ATP a Novak Djokovic.

También estarán presentes Alexander Zverev, número tres del mundo, Stefanos Tsitsipas (4) y Matteo Berrettini (6).

Otros jugadores de gran calidad que estarán en Acapulco son el británico Cameron Norrie (12), Taylor Fritz (16), Pablo Carreño Busta (17) y la sensación española Carlos Alcaraz, que acaba de coronarse en el Abierto de Río de Janeiro tras derrotar 6-4, 6-2 a Diego Schwartzman en la final y se le augura un gran futuro en el deporte blanco.

Hoy debutará Alexander Zverev, segundo preclasificado, quien se enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby. En otro duelo destacado de la jornada, Taylor Fritz (7) chocará con el francés Adrian Mannarino.

1

MILLÓN

204,960 dólares es la bolsa que se repartirá en el Abierto Mexicano.