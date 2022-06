Tomo mi responsabilidad de ello: Checo Pérez tras rumores de infidelidad

Fue hace un par de días atrás cuando se comenzó a esparcir el rumor de que el mexicano, Sergio 'Checo' Pérez le había sido infiel a su esposa Carola Martínez, esto después de que se difundiera una serie de videos en donde aparecía el piloto bailando con una misteriosa mujer en una fiesta.

Ante esta ola de rumores, la mañana de este viernes el Checo rompió el silencio y habló de lo acontecido, asegurando que las cosas se habían salido de control:

(FOTO: ESPECIAL)

“He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue por eso, una mala fiesta. La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy”.

A pesar de los rumores, él mexicano aseguró que su esposa y él se encontraban “más unidos que nunca” y aseguró que nadie les va a poder hacer daño ni mucho menos separarlos.

Para finalizar con su comunicado, el piloto agradeció las muestras de apoyo de la gente y brindó una disculpa por esos videos:

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia”, finalizó Checo Pérez.