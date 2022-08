Tomarán protesta a nuevos integrantes de Contraloría

Se conformó la Contraloría Ciudadana, incluso hoy martes por la tarde se tomará protesta a los integrantes.

La idea es que las personas que formarán parte de ese órgano de vigilancia, tengan facultades para revisar el estado de las cuentas públicas, así como la licitación los proyectos a realizarse en la Dirección de Obras Públicas.

"En los primeros 100 días de gobierno, se presentó la iniciativa de la conformación de la Controlaría Ciudadana al Cabildo, la cual fue autorizado de manera unánime y una vez que ya se autorizó la convocatoria y se cumplió con los requisitos que marcaban, ya fue autorizada la integración de la misma y mañana (martes) a las 5 de la tarde, en un evento protocolario vamos a tomar protesta a los integrantes".

El alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López manifestó que, el tema de la transparencia es una de las demandas de los ciudadanos, por eso dijo que ante el Cabildo se propuso la creación de la Contraloría, en donde no solo revisen los ingresos y egresos, también se les dio facultad a los integrantes de de hacerlo con la asignación de obras y servicios, incluso los que ya se realizaron desde inicios del año, antes de que se le tomara protesta.

Ramírez López expresó que, uno de los principales requisitos que se pusieron en la convocatoria, que no fueran ex servidores públicos, tener su domicilio en Matamoros y que sobre todo, no tuvieran comprobada militancia con algún partido político en el pasado, pues con ello dijo se busca blindar esa herramienta de participación ciudadana.

"Lo que se pretende es verdaderamente poder interactuar con la ciudadanía en todos los temas que tienen que ver con el Gobierno municipal" resaltó.