Tomarán 'otras medidas' si maestros vuelven a bloquear calles en Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dijo que aunque entiende el problema de fondo con los adeudos a maestros no permitirá que el resto de la población “la lleve” con bloqueos y que de seguir el Ayuntamiento se verá obligado a tomar otras medidas.

“Con la toma de calles que hicieron hace algunos días los maestros pues no tenemos la culpa los Gómezpalatinos de las acciones que hizo el anterior gobernador Rosas Aispuro de no pagarles y pues yo no voy a permitir que el pueblo de Gómez palacio la pague y la lleve porque el señor no pagó o por llevárselo… Sabrá Dios dónde quedó y pues ese es un problema muy serio de ellos”, dijo la presidenta.

Especificó que no permitirá que haya caos vial por situaciones cuya resolución no depende de órdenes de gobierno locales.

“Yo no voy a permitir que el pueblo de Gómez Palacio la lleve. No voy a volver a permitir que vuelva a haber un solo bloqueo en las calles porque entonces sí vamos a actuar de otra manera. Si quieren exigir su pago los maestros que vayan y lo exijan a donde debe de ser… Que agarren carretera y ya saben dónde tienen que exigir ese pago”, dijo la alcaldesa.

Ya no se volverá a permitir que la ciudadanía sea afectada dijo el secretario del ayuntamiento Vicente Reyes.

Recientemente el bloque que hubo duró más de tres horas en una vialidad importante que fue el cruce de bulevar Ejército Mexicano y carretera a Ciudad Juárez por parte de maestros agremiados a la sección 44 del SNTE, informó la Dirección de Vialidad de Gómez Palacio.

De acuerdo con información proporcionada por la citada corporación, a partir de las 8 de la mañana del pasado lunes 7 de noviembre se dio inicio a esta manifestación por trabajadores del sector educativo que exigen el pago adeudos salariales y otras prestaciones que quedó a deber la Administración Estatal encabezada por el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Al lugar acudieron el titular de la Subsecretaría de Educación en la Región Lagunera de Durango, Fernando Ulises Adame, así como el subsecretario de gobierno, Raúl Meraz, quienes entablaron diálogo con los manifestantes con la intención de instarlos a desistir del bloqueo.

El momento de mayor tensión se dio cuando un grupo de conductores mostraron su inconformidad, al ser afectados en sus labores por este bloqueo, afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

Fue alrededor de las 11:10 de la mañana cuando los manifestantes se retiraron, y finalmente agentes los de Vialidad, que durante todo este tiempo estuvieron facilitando el tráfico vehicular en apoyo de los conductores, pudieron restablecer el flujo regular de vehículos por este importante sector de la ciudad.