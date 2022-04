Tomamos decisiones con firmeza: Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda reconoce que ha tenido errores estos 101 días, pero es justamente en este periodo cuando se tenían que tomar decisiones con firmeza. "Manifestarse es una garantía y es válida, lo que no se vale es violentar el estado de derecho". Se pueden hacer todas las manifestaciones, mientras no dañen a terceros, precisó. Y señaló que en su administración, los directores tienen la instrucción precisamente de brindar un servicio eficiente, con el objetivo de que la gente no tenga necesidad de manifestarse.

El alcalde de Torreón visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón con el propósito de hablar sobre sus primeros días de gobierno, en donde además presentó su Plan Municipal de Desarrollo.

Sin embargo, la conversación se enfocó principalmente en el problema de escasez de agua en Torreón y defiende que en su administración sí hubo planeación, pero "el punto de partida fue mucho más abajo de lo que esperábamos".

Así inició esta conversación que usted puede ver en Siglo TV.

¿Qué es esto de los 101 días?

El primer día que tomé protesta hice un compromiso con la ciudadanía, dar los primeros resultados. Lo acabamos de hacer a un poco más de 120 días. Lo hice justo dentro de Plan Municipal de Desarrollo y aproveché para dar en los 101 días. En una ceremonia realicé un informé y simbólicamente le entregué al gobernador Miguel Ángel Riquelme, el Plan Municipal de Desarrollo.

Dentro de los reclamos de la ciudadanía, tenemos el problema de escasez de agua. ¿Se habla que hubo poca planeación para atacar este problema?

Me imagino que se deben referir a la otra administración. En nuestro caso, no fue así, independientemente de los errores que se pueden tener dentro de la planeación, sabíamos a dónde íbamos. Desde que yo era candidato, en mi proceso de alcalde electo, sabíamos que el problema del agua era el número uno y el principal reto ya como gobierno. No se ha dado falta de planeación, yo creo que el tiempo no nos ha dejado mostrar lo que podemos hacer. Hay tiempos de planeación, de licitación, y esto se tarda en poner orden y aunque no quiera mencionarlo, no lo puedo omitir. Nuestro punto de partida en el tema de Agua y Saneamiento fue mucho más debajo de lo que pensamos, se dedicaron a destruir el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento y por eso no lo entregan así, y esto lo puedo comprobar, pero esto no ha sido una excusa para hacer nuestra planeación y salir adelante. Hoy estamos construyendo con éxito cinco pozos de agua, tenemos un mecanismo que se tardó porque lleva licitaciones y estamos haciendo un programa con la reconstrucción de toda la operación administrativa y proximidad ciudadana. Yo creo que no va a pasar de la siguiente quincena del mes de mayo y esto es importante para trasmitirle a la ciudadanía, primero en que tengamos los primeros resultados de los pozos y vamos a verlo estos próximos días y vamos a ver los tiempos que vamos a ocupar. Por cada estrategia de Agua y Saneamiento, que es la entrega del agua y cómo vamos a manejar las fugas, son sistemas innovadores y nos permitirán ser más eficientes, los términos de atención, los filtros, etcétera . Hemos disminuido los gastos de una serie de acciones que eran innecesarias. Y desde luego, esto no se ve, pero es una solución que está en el agua de calidad en los comercios y sus hogares. Vamos a tener un programa establecido.

Usted pidió paciencia con una campaña de Gracias por su Comprensión, en conjunto lanzó una campaña de ahorro del agua, titulado 'Santa Cubeta' y aunque fue criticado, no podemos dejar de lado la importancia de ahorrar el agua.

La campañas de concientización de agua son muy importantes. Vamos a lanzar un programa que se llama Simas Cerca de Ti, tiene que ver con el uso eficiente de agua, con el tratamiento de agua, la eficiencia, los reclamos de la ciudadanía a una fuga. Antes se tardaba más de un día y la telemetría la vamos a tener en todos los tanques de Torreón. Desde un celular vamos a poder ver el nivel de agua, las causas de las fugas. El punto de partida no ha sido fácil, pero no lo voy tomar como excusa para dar resultados. Al contrario, lo sabemos que hay descontento, pero vamos a dar resultados y pronto. Lleva tiempo armar esta estrategia y recibir un sistema totalmente colapsado.

Planean un nuevo reglamento del Simas, ¿le van a dar más garras a Simas para que pueda actuar?

Le vamos a dar mecanismos, sobre todo en la eficiencia. Sabemos el día que entramos y el día que salimos y ese el periodo de tiempo. Tenemos reglamentación que está haciendo Simas, pero en todo el municipio y en toda la administración lo estamos haciendo, ya que la tenemos desde 1974, lo que requiere actualización y para presentar un servicio de calidad. No podemos aspirar a un Torreón de 2022 con reglamentación de 1974.

Y en estos 101 días de alcalde o un poco más, ¿cuál ha sido la experiencia más desafortunada?

Yo creo que no las he tenido. He tenido malas experiencias por supuesto. Bueno, no he tenido experiencias desafortunadas porque así lo quiero concebir. Yo busqué ser alcalde y sé que este es mi trabajo y he tenido experiencias que no han sido de mi agrado y sé que soy presidente municipal de una de las ciudades más importantes del país y complejas políticamente. Y creo que esto es parte del crecimiento. Llegué con una experiencia de 27 años al frente de alguna responsabilidad de gobierno, sin embargo, esto es diferente, con temas diversos, pero los he concebido como parte de gobernar y ser alcalde. Muchos se inquietan, unos fuera y otros de casa. Esto no nos va a detener para hacer la tarea por la que fuimos contratados, que fue ser alcalde de Torreón. Yo hice la promesa de ser la mejor administración que ha tenido Torreón, no me toca a mí decirlo.

Su lema de administración es Orden y…

Orden y Respeto.

Y dentro de este gran lema tuvimos la experiencia en La Laguna de una manifestación del ejido San Luis que hubo en el Periférico y que fue desalojada. Y usted se mantuvo firme en decir 'no queremos este tipo de manifestaciones'.

Mira había ahí toda una fundamentación muy clara. No podemos tener en el área urbana 200 litros de agua negra, regando tierras. Se pudo tener algún exceso, yo no digo que no, y ofrezco una disculpa en ese sentido. Pero sí, tenía que tomar una decisión determinante, que requería de firmeza. Que no era justamente lo que se veía, sino lo que estaba detrás, se tenía años haciéndose y no se había puesto atención. Ya había sanciones por parte de dependencias federales, en donde no se habían llevado a cabo por alguna razón. Sí se dio un tema en donde se excedieron así, yo lo lamento, pero por otro lado creo que era una acción que requería sustentabilidad, un tema de orden, de respeto y que lo seguiremos haciendo. Trataremos de no cometer errores, eso lo entiendo en este y otros temas. Trataremos de no equivocarnos. Y sobre la consulta, quien consulta no se equivoca. Le debemos preguntar a los expertos, pedir consejos para no cometer errores.

Se va trabajar con consejos, estos también se pueden ver como un tema de burocracia para tomar decisiones...

No. Yo creo que hay un concepto equivocado. Primero los consejos, todas las empresas los tienen. Todos las órdenes de gobierno los tienen, sería un error verlos como una burocracia o una politización de los temas. El consenso es el acto de democracia para tomar las mejores decisiones y esto es importante que no se burocratice, sino que sean objetivos. No es una conveniencia del ayuntamiento. Jamás han sido concebidos así. Los hicimos abiertos a todas las organizaciones y a todas las cámaras. Lo hice en la campaña con 12 foros temáticos.

Y ni politizar…

También eso se los pediría a quienes forman los consejos y participen. Pero sí es cierto que la política se quedó desde junio del año pasado. Hoy la política se respira desde que inicias en la administración pública. Creo que aquí la administración pública se mide por resultados, no por cuánta política haces durante el día y al final esto nos va a marcar. Sí sé cómo se mide. Políticas públicas sí, pero no politiquería.

¿Qué tipo de manifestaciones se van a poder hacer en este caso?

Todas. Pero los bloqueos no… Las manifestaciones son una garantía. Lo que no se vale violentar son los derechos de los demás, cuando uno pierde ese principio, complica todo. El hacer valer el estado de derecho es lo más importante en una sociedad. Se pueden hacer todas las manifestaciones, todas.

Le pueden hacer manifestaciones por falta de agua…

Jamás me he opuesto a eso, al contrario, lo que estoy tratando es de evitarlas. Y lo vamos a evitar con tecnología, con todo bien medido y calculado. Antes de que la gente pueda percibir la falta de agua, vamos a prevenir. Es lo que le he pedido a todas direcciones, que tengan atención, ya que si alguien reclama es por una falta de algo. Debemos de ser muy puntuales. Buscamos ser preventivos y no reactivos.

Una última pregunta, por ahí lo vimos en una red social, boleando sus zapatos, ¿sí acostumbra tener esta disciplina?

Sí, soy muy estricto con la limpieza, me gusta traer los zapatos bien boleados. Pero también tengo que reconocer que por ahí de mis insomnios de las tres, cuatro de la mañana, me faltan zapatos. Me relaja mucho.