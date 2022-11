Toma Yamilet instalaciones del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes

Desde las 8:30 horas de este jueves, Yamilet Meraz cerró las instalaciones del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes para exigir que se judicialicen dos de sus carpetas y tener de regreso a su pequeño de tres años de edad.

Acompañada por un grupo de mujeres, la madre de familia realizó pintas en las instalaciones con leyendas de “regresen a Leonel”, “Justicia”, “Yami, no estás sola”, para exigir atención a sus reclamos.

(FERNANDO COMPEÁN)

De acuerdo con Yamilet, son dos carpetas que no se han judicializado por retención y sustracción de menores en contra de su expareja. “Ya son dos cumpleaños los que no he pasado con mi pequeño”, dijo la joven madre.

Será el vicefiscal Francisco Ángeles Zapata quien atendería las peticiones de Meraz. Sin embargo, Yamilet dijo que no hay confianza puesto que no es la primera vez que se entrevista con el funcionario sin resultados.

Recordó que fue el 24 de octubre cuando cerró también las instalaciones de la Vicefiscalía que no fue atendido por el titular.