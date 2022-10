Toluca y Pachuca se enfrentan en la ida de la Gran Final del Apertura 2022

Los Diablos Rojos de Toluca serán anfitriones hoy de los Tuzos de Pachuca, en el partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2022.

El encuentro comenzará a las 20:06 horas y Marco Antonio Ortiz Nava será el árbitro central.

Los pupilos de Ignacio Ambriz llegan al duelo luego de eliminar sorpresivamente a las favoritas Águilas del América en las semifinales con un global de 3-2, mientras que Pachuca decidió su llave en el partido de ida al golear 5-2 al Monterrey, para luego imponerse 1-0 en el choque de vuelta y asegurar su boleto.

Será la primera final para Ambriz con Toluca, pero es su tercera en general en Primera División, llegó un par de ocasiones con León, coronándose en el Clausura 2020.

También será la tercera final para el extécnico de Santos Guillermo Almada, quien llegó con los Guerreros al duelo por el título en el Clausura 2021, cayendo ante Cruz Azul, mientras que el torneo pasado perdió el título frente al Atlas.

"Almada ha hecho un gran trabajo es un gran entrenador y da gusto ver a sus equipos jugar", dijo Ambriz.

En cuanto al torneo que han hecho los Diablos, Ambriz dijo que: "Hemos ido creciendo en ánimo, en determinación, en un sueño que tenemos, pero mañana (hoy) hay que hacer un partido perfecto para sacar el resultado que pretendemos".

HABLA ALMADA

Por su parte, acerca de las dos finales que ha perdido, y el deseo por campeonar, Almada expresó: "Hay un camino que nos trajo acá y no es sencillo, algo hicimos positivo por más que quiero ganarla (la copa) no me voy a suicidar si no la ganamos", dijo Almada. "Ya me ha tocado ser campeón en otros lugares".

Pachuca fue cuarto de la clasificación de la fase regular y en su camino en la liguilla eliminó a Tigres y Monterrey, dos de los equipos más poderosos económicamente.

"Aquí en México todos tienen plantillas competitivas, Toluca tiene una con un gran entrenador con un funcionamiento bueno, por algo llegó a la final", dijo Almada.